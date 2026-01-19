Θύμα τροχαίου δυστυχήματος έπεσε ένας 16χρονος τα ξημερώματα στην παλαιά εθνική οδό Πατρών-Τρίπολης, στην περιοχή Σταματέικα του Δήμου Ερυμάνθου Αχαΐας.

Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στην παλαιά εθνική οδό Πατρών–Τρίπολης, στην περιοχή Σταματέικα του Δήμου Ερυμάνθου στην Αχαΐα, με θύμα έναν 16χρονο οδηγό.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο ανήλικος εξετράπη, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, από την πορεία του και προσέκρουσε σε στηθαίο ασφαλείας. Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του νεαρού.

Στο σημείο έσπευσαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι απεγκλώβισαν τον 16χρονο χωρίς τις αισθήσεις του. Παρά τις προσπάθειες, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ερυμάνθου διενεργούν προανάκριση για να εξακριβώσουν τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.