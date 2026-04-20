Η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε σε οκτώ συλλήψεις στο πλαίσιο των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν πριν από την έναρξη του αγώνα ΑΕΚ – ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Οι συλλήψεις έγιναν κατά τη διάρκεια σωματικών ελέγχων στις εισόδους του γηπέδου.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες για παραβάσεις της νομοθεσίας που αφορούν, κατά περίπτωση, εξαρτησιογόνες ουσίες, φωτοβολίδες και πυροτεχνήματα, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και της αντιμετώπισης της βίας σε αθλητικούς χώρους.

Αναλυτικά όσα αναφέρει το δελτίο Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας

“Οκτώ συλλήψεις από τους ελέγχους στο πλαίσιο διεξαγωγής αγώνα ποδοσφαίρου το βράδυ της Κυριακής 19-4-2026 στο γήπεδο «ALLWYN ARENA» στη Νέα Φιλαδέλφεια

Κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, -2- κροτίδες, καπνογόνο, σιδερογροθιά και αναδιπλούμενος σουγιάς

Στο πλαίσιο διεξαγωγής αγώνα ποδοσφαίρου την Κυριακή 19-4-2026 στο γήπεδο «ALLWYN ARENA» στη Νέα Φιλαδέλφεια, πραγματοποιήθηκαν εντατικοί έλεγχοι από τους αστυνομικούς που είχαν διατεθεί για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα και την πρόληψη της αθλητικής βίας, κατά τους οποίους συνελήφθησαν -8- άτομα, ηλικίας 57, 30, 25, 21, 20, 19 και 18 ετών.

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος τους για -κατά περίπτωση- παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, περί όπλων και περί αντιμετώπισης βίας σε αθλητικούς χώρους.

Συγκεκριμένα, σε σωματικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν εξωτερικά των θυρών πριν την έναρξη της αναμέτρησης, κατελήφθησαν ο 18χρονος και ο 57χρονος να κατέχουν δύο κροτίδες και ένα καπνογόνο ενώ στην κατοχή της 21χρονης και του 19χρονου εντοπίστηκαν σιδερογροθιά και αναδιπλούμενος σουγιάς αντίστοιχα.

Επιπρόσθετα, στην κατοχή -4- ατόμων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητες ακατέργαστης κάνναβης.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα“.