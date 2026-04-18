Η 18η Απριλίου έμεινε στην ιστορία του ποδοσφαίρου όχι για ένα, αλλά για δύο παράλληλα ρεκόρ που γράφτηκαν την ίδια ακριβώς ημέρα το 2015 από τους δύο μεγαλύτερους σύγχρονους σταρ του αθλήματος. Τον Λιονέλ Μέσι και τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Σε διαφορετικά παιχνίδια, με διαφορετικές φανέλες, αλλά με κοινό παρονομαστή την απόλυτη κυριαρχία τους, οι δύο θρύλοι πρόσθεσαν ακόμη δύο ιστορικές στιγμές στο ήδη τεράστιο legacy τους, σε μια ημερομηνία που αποτυπώνει όσο λίγες την εποχή της «διπολικής» τους κυριαρχίας στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Ο Μέσι ξεπερνάει τα 400

Στις 18 Απριλίου 2015, ο Αργεντινός σταρ της Μπαρτσελόνα σκόραρε απέναντι στη Βαλένθια, συμβάλλοντας στη νίκη με 2-0 και φτάνοντας σε ένα ιστορικό επίτευγμα: έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του συλλόγου που ξεπέρασε τα 400 γκολ.

Το ορόσημο αυτό σημειώθηκε σε 471 αγώνες, με τον Μέσι να διατηρεί έναν εντυπωσιακό μέσο όρο 0,85 γκολ ανά παιχνίδι. Η κατανομή των τερμάτων του μέχρι εκείνο το σημείο ήταν ενδεικτική της κυριαρχίας του σε κάθε διοργάνωση: 278 στη La Liga, 75 στο Champions League, 32 στο Κύπελλο Ισπανίας, 10 στο Σούπερ Καπ Ισπανίας, 1 στο Ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ και 4 στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.

Ο Ρονάλντο φτάνει τα 50 γκολ για πέμπτη σερί σεζόν

Την ίδια μέρα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνέχιζε να γράφει τη δική του ιστορία με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης.

Στη νίκη επί της Μάλαγα με 3-1, ο Πορτογάλος επιθετικός σημείωσε το 50ό του γκολ για τη σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις, καταγράφοντας ένα μοναδικό ρεκόρ: έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στο ισπανικό ποδόσφαιρο που πέτυχε 50 ή περισσότερα γκολ σε πέντε συνεχόμενες σεζόν.

Τα τέρματά του εκείνη τη χρονιά είχαν προέλθει από 39 στη La Liga, 8 στο Champions League, 2 στο Ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ και 1 στο Κύπελλο Ισπανίας.