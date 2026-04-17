Ο Γκάρι Λίνεκερ ανέφερε ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο τον έκανε unfollow στο Instagram, μετά από τοποθέτησή του σχετικά με το αιώνιο δίλημμα «Μέσι ή Ρονάλντο».

Ο Άγγλος πρώην ποδοσφαιριστής είχε εκφράσει την προτίμησή του στον Λιονέλ Μέσι, κάτι που, σύμφωνα με τον ίδιο, ενόχλησε τον Πορτογάλο σούπερ σταρ.

Μιλώντας στο podcast «The Rest Is Football», ο Γκάρι Λίνεκερ σημείωσε πως ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν φαίνεται να χάρηκε με τη δήλωσή του και αποφάσισε να τον αφαιρέσει από τους λογαριασμούς που ακολουθεί.

Ο ίδιος πάντως υπογράμμισε ότι δεν δίνει ιδιαίτερη σημασία στο γεγονός, αντιμετωπίζοντάς το με ψυχραιμία.

Ένα ακόμη επεισόδιο στο ατελείωτο debate για το ποιος είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών, ο Λιονέλ Μέσι ή ο Κριστιάνο Ρονάλντο, που συνεχίζει να διχάζει το ποδόσφαιρο.