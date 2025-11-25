«Η επίσκεψή σας στη Βουλή, κατά αγαθή συγκυρία, συμπίπτει με την καταβολή του βοηθήματος των 250 ευρώ, ένα μόνιμο μέτρο που θα καταβάλλεται κάθε χρόνο τον Νοέμβριο σε 1,4 εκατομμύρια συνταξιούχους», ανέφερε ο γγ της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος, καλωσορίζοντας στο Κοινοβούλιο 100 συνταξιούχους, μέλη του 2ου και 3ου ΚΑΠΗ Λάρισας.

Ο Θεσσαλός πολιτικός επεσήμανε ότι «μετά την περιπέτεια των capital controls, τις περικοπές σε μισθούς και συντάξεις και τις ουρές στις τράπεζες, πλέον είμαστε σε έναν ενάρετο κύκλο με αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις και μειώσεις φόρων που θα γίνουν αισθητές και στους συνταξιούχους από την Πρωτοχρονιά. Μπορεί οι πολιτικές δυνάμεις να διαφωνούν για το ύψος των αυξήσεων και τις μειώσεις φόρων ή το ύψος του βοηθήματος στους συνταξιούχους, αλλά όλοι νομίζω αντιλαμβάνονται ότι είμαστε σε μια εποχή που μιλούμε για αυξήσεις και όχι μειώσεις. Επειδή “έχουμε καεί στον χυλό και φυσάμε και το γιαούρτι”, προσωπικά θα σας προέτρεπα να δίνετε περισσότερο βάση σε όσους αντιστοιχούν τις παροχές στις πραγματικές δυνατότητες της οικονομίας. Γιατί έχουμε πληρώσει ακριβά στο παρελθόν τις παροχές με δανεικά».

Όσον αφορά το δημογραφικό, ο κ. Χαρακόπουλος υπογράμμισε: «Συνήθως, στη Βουλή, υποδεχόμαστε μαθητές σχολείων και όχι συνταξιούχους, επιτρέψτε μου να φωτίσω μια διάσταση του δημογραφικού που συχνά παραβλέπουμε. Προφανώς το δημογραφικό πρόβλημα είναι μείζον όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλη την άλλοτε αποκαλούμενη “χριστιανική δύση”.

Ένα πρόβλημα το οποίο δεν είναι ζήτημα μόνο επιδομάτων και μέτρων στήριξης, αλλά και νοοτροπίας και προτύπων ζωής. Πολλά μπορούμε να κάνουμε προς αυτήν την κατεύθυνση, έστω και τώρα είναι θετικό ότι λαμβάνονται στοχευμένα μέτρα».

Υγιής γήρανση του πληθυσμού

Επίσης, ο γγ της ΚΟ της ΝΔ έκανε ειδική αναφορά στην υγιή γήρανση του πληθυσμού τονίζοντας: «Μια άλλη διάσταση του δημογραφικού είναι η υγιής γήρανση του πληθυσμού. Καθώς το προσδόκιμο ζωής αυξάνεται είναι σημαντικό να φροντίζουμε για την υγιή γήρανση του πληθυσμού, ώστε να χαίρονται τη ζωή οι ηλικιωμένοι, να είναι χρήσιμοι όχι μόνο στα παιδιά και τα εγγόνια τους, αλλά και στην κοινωνία, συμμετέχοντας σε δράσεις εθελοντισμού. Γι’ αυτό και είναι αναμφίβολα θετικές οι δωρεάν προληπτικές εξετάσεις που καθιερώθηκαν από την παρούσα κυβέρνηση από τον καρκίνο του παχέος εντέρου μέχρι τον καρδιολογικό έλεγχο πριν βγει κανείς στη σύνταξη. Έτσι και το δημόσιο σύστημα υγείας επιβαρύνεται λιγότερο και οι συνταξιούχοι μπορούν να έχουν υγιή γήρανση ως ενεργοί πολίτες μέχρι τα βαθιά τους γεράματα». «Αυτό και σας εύχομαι, να είσαστε υγιείς και δραστήριοι», κατέληξε ο κ. Χρακόπουλος.