Αυξήσεις συντάξεων έως 65 ευρώ τον μήνα, μισή αύξηση για τους παλιούς συνταξιούχους με προσωπική διαφορά και επίδομα 250 ευρώ για τους χαμηλοσυνταξιούχους περιλαμβάνει το πακέτο ενισχύσεων που θα δοθεί την περίοδο των εορτών, σύμφωνα με κυβερνητικές ανακοινώσεις. Οι παροχές συνοδεύονται από εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, ενώ στόχος είναι η οικονομική στήριξη των πιο ευάλωτων συνταξιούχων.

Στις 28 Νοεμβρίου θα καταβληθεί η μόνιμη ενίσχυση των 250 ευρώ σε περισσότερους από 1,4 εκατομμύριο δικαιούχους, μεταξύ των οποίων συνταξιούχοι, ανασφάλιστοι υπερήλικες και άτομα με αναπηρία. Το ποσό διπλασιάζεται αυτόματα για τα ζευγάρια που πληρούν τα κριτήρια.

Για τη χορήγηση του επιδόματος απαιτείται η συμπλήρωση του 65ου έτους ηλικίας. Το ετήσιο εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 14.000 ευρώ για άγαμους ή χήρους και τα 26.000 ευρώ για έγγαμους. Παράλληλα, η αξία της ακίνητης περιουσίας δεν μπορεί να ξεπερνά τις 200.000 και 300.000 ευρώ αντίστοιχα.

Το επίδομα των 250 ευρώ είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο. Δεν συμψηφίζεται με χρέη προς το Δημόσιο και δεν υπόκειται σε κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή του e-ΕΦΚΑ.

Ποιοι εξαιρούνται από το επίδομα

Το βοήθημα των 250 ευρώ δεν θα καταβληθεί στις ακόλουθες κατηγορίες πολιτών:

Σε όσους λαμβάνουν κύρια σύνταξη και δεν έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος έως τις 31/12/2024.

Σε συνταξιούχους με μεγάλη προσωπική διαφορά που αυξάνει το ετήσιο εισόδημά τους.

Σε συνταξιούχους που εργάζονται, καθώς το εισόδημα από εργασία προσμετράται στα συνολικά έσοδα.

Σε όσους εισέπραξαν αναδρομικά το 2024, αφού τα ποσά αυτά υπολογίζονται στο ετήσιο εισόδημα.

Σε συνταξιούχους που λαμβάνουν προσωρινή και όχι οριστική σύνταξη τον Σεπτέμβριο του 2025.

Επιπλέον, το επίδομα δεν θα λάβουν οι μακροχρόνια άνεργοι, οι μονογονεϊκές οικογένειες, οι δικαιούχοι του ΚΕΑ και του επιδόματος τέκνων, καθώς και χήρες, ορφανά και γυναίκες με μειωμένες συντάξεις κάτω των 65 ετών.

Οι αυξήσεις στις συντάξεις

Στις 19 ή 22 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή των αυξημένων συντάξεων Ιανουαρίου 2026, καθώς και η πρώτη δόση της μείωσης της προσωπικής διαφοράς για τους παλαιούς συνταξιούχους (πριν από το 2016).

Η αύξηση 2,4% μεταφράζεται σε:

12 ευρώ τον μήνα για σύνταξη 500 ευρώ,

31 ευρώ για σύνταξη 1.300 ευρώ,

65 ευρώ για σύνταξη 2.700 ευρώ.

Σε ετήσια βάση, τα οφέλη κυμαίνονται από 150 έως 780 ευρώ. Δεν θα λάβουν αύξηση όσοι βρίσκονται ακόμη σε καθεστώς προσωρινής σύνταξης, ενώ οι επικουρικές παραμένουν παγωμένες για ακόμη ένα έτος.

Η προσωπική διαφορά

Από την 1η Ιανουαρίου 2026, οι 671.584 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά θα λάβουν τη μισή αύξηση, ενώ από το 2027 θα καταβληθεί ολόκληρη.

Για παράδειγμα, αν η αύξηση είναι 30 ευρώ και η προσωπική διαφορά 25 ευρώ, το καθαρό όφελος θα είναι 15 ευρώ. Αν η διαφορά είναι 5 ευρώ, το όφελος φτάνει τα 25 ευρώ.