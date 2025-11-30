Μάλιστα, από το επίδομα αποκλείονται 494.955 χήρες, ορφανά και δικαιούχοι μειωμένων συντάξεων καθώς δεν έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους.

Επίσης, όσοι συνταξιούχοι έχουν μεγάλη «προσωπική διαφορά» δεν είδαν λεφτά στους λογαριασμούς τους, όπως και όσοι απασχολούνται, αφού το εισόδημα από τη νέα εργασία συνυπολογίζεται στο ετήσιο εισόδημά τους.

Από το επίδομα απουσιάζουν όσοι εισέπραξαν αναδρομικά το 2024, όσοι συνταξιούχοι λαμβάνουν πρόωρη και όχι οριστική κύρια σύνταξη.

Τέλος, το επίδομα των 250€ δεν θα λάβουν και οι μακροχρόνια άνεργοι, οι μονογονεϊκές οικογένειες, οι δικαιούχοι του ΚΕΑ και οι δικαιούχοι τού επιδόματος τέκνων.

Συνολικά, 1.114.571 συνταξιούχοι δεν πήραν το επίδομα των 250 ευρώ.