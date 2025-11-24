Από σήμερα, Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, οι δικαιούχοι της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης των 250 ευρώ θα δουν τα χρήματα να πιστώνονται στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Η ανακοίνωση έγινε την Κυριακή (23/11) από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ ταυτόχρονα ενεργοποιήθηκε η δυνατότητα ελέγχου δικαιώματος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ.

Συγκεκριμένα, 1.241.361 άτομα που πληρούν τα εισοδηματικά, περιουσιακά και ηλικιακά κριτήρια θα λάβουν την ενίσχυση, με συνολικό δημόσιο κόστος 310.317.350 ευρώ. Συνολικά, 1.402.841 άτομα θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους, περιλαμβάνοντας:

Συνταξιούχους e-ΕΦΚΑ

Δικαιούχους αναπηρικών επιδομάτων ΟΠΕΚΑ

Συνταξιούχους Μικρού Δημοσίου

Πώς να ελέγξετε αν δικαιούστε – Ποια είναι η διαδικασία

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ:

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Συνταξιούχοι > Έλεγχος δικαιώματος ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης (άρθρου 72 του Ν. 5217/2025)

ή απευθείας μέσω του συνδέσμου: https://www.efka.gov.gr/elegxosdikaiomatos.php

Η πρόσβαση γίνεται με προσωπικούς κωδικούς Taxisnet, για την ασφάλεια και προστασία των δεδομένων σας.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση «ο e-ΕΦΚΑ παραμένει προσηλωμένος στην έγκαιρη ενημέρωση, την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών και τη διαφάνεια στις διαδικασίες που σχετίζονται με την παροχή κοινωνικής προστασίας».