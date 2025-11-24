Σήμερα χιλιάδες συνταξιούχοι, άνθρωποι με αναπηρία και ανασφάλιστοι υπερήλικες θα δουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς μια μικρή αλλά σημαντική οικονομική ανάσα, το ποσό των 250 ευρώ που η κυβέρνηση χορηγεί ως ετήσια ενίσχυση. Πρόκειται για το πρώτο βήμα από δύο μόνιμα μέτρα που θα ωφελήσουν συνολικά περισσότερους από 2,5 εκατομμύρια πολίτες, με συνολικό ποσό ύψους 590 εκατομμυρίων ευρώ.

Λίγες ημέρες αργότερα, την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, σειρά παίρνουν οι ενοικιαστές, οι οποίοι θα δουν μέρος του ενοικίου τους να επιστρέφεται, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στις φορολογικές τους δηλώσεις. Και στα δύο μέτρα, η διαδικασία γίνεται αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται καμία αίτηση από τους δικαιούχους, προσφέροντας άμεση στήριξη σε όσους την έχουν πραγματικά ανάγκη.

Επίδομα 250 ευρώ

Σήμερα, χιλιάδες πολίτες θα δουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς την ετήσια οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ, νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό της 28ης Νοεμβρίου. Μέσω μιας ανάρτησης του πρωθυπουργού, ανακοινώθηκε η πρόωρη εκταμίευση, προσφέροντας μια μικρή αλλά σημαντική ανάσα σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών, άτομα με αναπηρία και δικαιούχους αναπηρικών επιδομάτων.

Οι δικαιούχοι δεν χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση, καθώς τα στοιχεία έχουν αντληθεί αυτόματα από τον ΕΦΚΑ και την ΑΑΔΕ. Η ενίσχυση αφορά μονοπρόσωπα νοικοκυριά με εισόδημα έως 14.000 ευρώ, έγγαμους έως 26.000 ευρώ, ενώ τα όρια ακίνητης περιουσίας ορίζονται στα 200.000 και 300.000 ευρώ αντίστοιχα. Το μέτρο δίνει έμφαση στη στήριξη των πιο ευάλωτων ομάδων, με στόχο να διευκολύνει την καθημερινότητά τους.

Η οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ αφορά επίσης όσους λαμβάνουν αναπηρικά επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ και τον e-ΕΦΚΑ. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ηλικιακό όριο δεν ισχύει για τους συνταξιούχους με αναπηρία (ΑμεΑ).

Οι δικαιούχοι

Σύμφωνα με τη διάταξη, οι προϋποθέσεις για το επίδομα είναι:

α) Να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους στις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους από το έτος αναφοράς.

β) Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους, ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσης, φορολογούμενο και απαλλασσόμενο, πραγματικό και τεκμαρτό, να μην υπερβαίνει για το εκάστοτε προηγούμενο φορολογικό έτος το ποσό των 14.000 ευρώ για τον άγαμο και των 26.000 ευρώ για τον έγγαμο ή για το μέρος συμφώνου συμβίωσης

γ) Το σύνολο της αξίας της ακίνητης περιουσίας υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων τέκνων να μην υπερβαίνει, με βάση την πράξη διοικητικού προσδιορισμού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) εκάστου έτους αναφοράς, το ποσό των 200.000 ευρώ για τον άγαμο και των 300.000 ευρώ για τον έγγαμο ή για το μέρος συμφώνου συμβίωσης.

Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται επίσης:

Στους συνταξιούχους του e-ΕΦΚΑ, στους οποίους καταβλήθηκε κύρια σύνταξη αναπηρίας κατά τον μήνα Σεπτέμβριο εκάστου έτους αναφοράς.

– Στους δικαιούχους:

– σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων του Ν. 1296/1982 (Α’ 128),

– επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερήλικων του άρθρου 93 του Ν. 4387/2016,

– των προνοιακών παροχών σε χρήμα της περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 4520/2018 (Α’ 30), περί παροχών και υπηρεσιών, οι οποίες χορηγούνται από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) σε άτομα με αναπηρία,

– του επιδόματος απολύτου αναπηρίας για συνταξιούχους του πρώην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (πρώην ΟΓΑ) που λαμβάνουν μόνο τη βασική σύνταξη του πρώην ΟΓΑ, αν έχουν εφ’ όρου ζωής ποσοστό αναπηρίας 100%, της παρ. 2 του άρθρου 4 του ΠΔ 334/1988 (Α’ 154), περί ποσοστού αναπηρίας,

– του επιδόματος νόσου και ανικανότητας των συνταξιούχων του Δημοσίου, του άρθρου 54 του ΠΔ 169/2007 (Α’ 210),

– του εξωιδρυματικού επιδόματος του άρθρου 42 του Ν. 1140/1981 (Α’ 68), τα οποία επιδόματα των υποπερ. βδ’, βε’ και βστ’ χορηγούνται από τον e-ΕΦΚΑ και

– των επιδομάτων των άρθρων 54Α του ΠΔ 169/2007 (Α΄210), 100 έως 103 του ΠΔ 168/2007 (Α’ 209), τα οποία καταβάλλονται από το Δημόσιο.

– Στα άτομα με αναπηρία που κρίνεται ότι δικαιούνται αναδρομικής καταβολής της προνοιακής παροχής σε χρήμα της υποπερ. βγ) της περ. β) για τον μήνα Νοέμβριο εκάστου έτους αναφοράς, μετά την τακτική καταβολή της μηνιαίας προνοιακής παροχής του μήνα αυτού.

– Στους ανάδοχους γονείς ατόμων ενταγμένων σε γενικά ή ειδικά αναπηρικά προνοιακά προγράμματα, οι οποίοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 4538/2018 (Α’ 85), περί παροχών και διευκολύνσεων σε ανάδοχους γονείς.

Η καταβολή

Η ετήσια οικονομική ενίσχυση:

α) θα καταβληθεί από τις 24 Νοεμβρίου

β) είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα νομικά τους πρόσωπα, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και

γ) δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή του e-ΕΦΚΑ. Πρόσωπα που εμπίπτουν σε περισσότερες κατηγορίες λαμβάνουν την ετήσια οικονομική ενίσχυση για τη μία από τις κατηγορίες αυτές.

Επιστροφή ενοικίου την Παρασκευή – Αυτόματα έως 800€ για κύρια και φοιτητική κατοικία

Λίγο πριν τελειώσει ο Νοέμβριος, περίπου 1 εκατομμύριο μισθωτές θα δουν στους λογαριασμούς τους μέρος του ενοικίου που πλήρωσαν μέσα στο 2024, έως 800 ευρώ για κύρια κατοικία και ανά φοιτητή για φοιτητική στέγη. Η διαδικασία είναι πλήρως αυτόματη, χωρίς καμία αίτηση, με βάση τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων και των μισθωτηρίων στην ΑΑΔΕ. Το ποσό υπολογίζεται ως το 1/12 του συνολικού ετήσιου ενοικίου, ενώ ειδικές περιπτώσεις μπορούν να διεκδικήσουν την ενίσχυση ψηφιακά έως τις 31 Δεκεμβρίου.