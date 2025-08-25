Μικρές βελτιώσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων βρίσκονται στο τραπέζι του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης ενώ σε βάθος χρόνου στόχος είναι η κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος με την πλήρη απόδοση των μέτρων κατά της φοροδιαφυγής.

Ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, οι επαγγελματικοί φορείς εντείνουν τις πιέσεις τους, ζητώντας από την κυβέρνηση γενναίες παρεμβάσεις για την ενίσχυση των μικρομεσαίων. Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, θέτει ευθέως θέμα κατάργησης της τεκμαρτής φορολόγησης σημειώνοντας ότι «αποτελεί άδικη και αναχρονιστική πρακτική, καθώς επιβάλλει φόρους με βάση υποθετικά κριτήρια, συχνά δυσανάλογα με το πραγματικό εισόδημα».

Το υπουργείο Οικονομικών εξετάζει διορθωτικές κινήσεις για την αποφυγή αδικιών οι οποίες αναμένεται να οριστικοποιηθούν μέσα στις επόμενες ημέρες. Στις προτάσεις που εξετάζονται περιλαμβάνονται αλλαγές για τα σχολικά κυλικεία, επέκταση της μείωσης 50% του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος, που ισχύει σήμερα για οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, σε συγκεκριμένες περιοχές με μεγαλύτερο πληθυσμό καθώς και αύξηση του ποσοστού έκπτωσης για όσες επιχειρήσεις δεν απασχολούσαν προσωπικό και θα συμπληρώσουν τετραετία το 2025.

Στόχος είναι οι αλλαγές να σβήσουν στρεβλώσεις και επιβαρύνσεις που προκαλεί η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 880 ευρώ από την 1η Απριλίου 2025 η οποία έχει «φουσκώσει» το τεκμαρτό εισόδημα. Από τα 11.620 ευρώ του 2024, το τεκμαρτό θα ανέλθει στα 12.320 ευρώ το 2025, οδηγώντας σε μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση το 2026 όσους δηλώνουν εισοδήματα χαμηλότερα από το τεκμήριο.

Αμφισβήτηση τεκμαρτού εισοδήματος

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες μπορεί να γκρινιάζουν για το τεκμαρτό εισόδημα αλλά ελάχιστοι είναι αυτοί που το αμφισβητούν θεωρώντας ότι αδικούνται και ότι το πραγματικό τους εισόδημα είναι χαμηλότερο από το τεκμαρτό. Φέτος, μόλις 2.603 φυσικά πρόσωπα εκδήλωσαν την πρόθεσή τους να αμφισβητήσουν το τεκμαρτό εισόδημα συμπληρώνοντας τους σχετικούς κωδικούς του εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της αμφισβήτησης θα πρέπει οι φορολογούμενοι να υποβάλουν αίτηση έως τις 19 Σεπτεμβρίου 2025 στην πλατφόρμα myBusinessSupport και να συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο με την περιουσιακή του κατάσταση και τις συνθήκες διαβίωσης του ιδίου, της/του συζύγου και των προστατευόμενων μελών, τα οποία θα αξιολογηθούν κατά τον φορολογικό έλεγχο.

Ερωτηματολόγιο

Στο ερωτηματολόγιο συμπληρώνονται στοιχεία για:

-Τραπεζικούς λογαριασμούς (προσωπικούς ή επαγγελματικούς)

– Επενδύσεις/συμμετοχές σε Ελλάδα και εξωτερικό

– Τραπεζικές θυρίδες

– Επενδύσεις σε έργα τέχνης, τιμαλφή, συλλογές

– Αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες, σκάφη αναψυχής, αεροσκάφη

– Διαθέσιμα μετρητά

– Διαθέσιμα κρυπτονομίσματα

– Αριθμό παροχής ηλεκτροδότησης και υδροδότησης για κύρια, εξοχική και δευτερεύουσα κατοικία καθώς και δαπάνες και ρεύμα και νερό

– Λογαριασμούς σταθερής και κινητής τηλεφωνίας

– Χρεωστικές, πιστωτικές ή προπληρωμένες κάρτες

– Ασφάλιση αυτοκινήτων και δίτροχων

– Ασφαλιστικό πρόγραμμα ζωής, υγείας, συνταξιοδότησης, θανάτου κλπ

– Ασφαλιστικά συμβόλαια κατοικιών

– Δαπάνες σε σχολεία, φροντιστήρια, αθλοπαιδιές, διατροφή

-Ταξίδια στο εσωτερικό και εξωτερικό

Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης και υποβολής του ερωτηματολογίου εντός της προθεσμίας χάνεται το δικαίωμα αμφισβήτησης.

Οι αριθμοί

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, 381.276 φυσικά πρόσωπα φορολογήθηκαν φέτος με τα τεκμήρια, σε σύνολο 729.958 ατομικών επιχειρήσεων. Σημειώνεται ότι πέρυσι την αντίστοιχη πρόθεση αμφισβήτησης είχαν εκδηλώσει 4.358 φυσικά πρόσωπα, επήλθε δηλαδή μείωση σε ποσοστό 40%.