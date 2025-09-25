Αυξημένους φόρους λόγω του «φουσκωμένου» τεκμαρτού εισοδήματος θα κληθούν να πληρώσουν το 2026 οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι θα πρέπει να κάνουν υπομονή έως την άνοιξη του 2027 για να δουν τις φοροελαφρύνσεις που προκύπτουν από την νέα φορολογική κλίμακα.

Ο φορο-λογαριασμός του 2026 θα είναι αυξημένος για περίπου 400.000 επαγγελματίες οι οποίοι πιάνονται στην παγίδα του τεκμαρτού συστήματος. Ο φόρος που θα προκύψει θα υπολογιστεί με βάση το ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα το οποίο έχει «φουσκώσει» λόγω του κατώτατου μισθού. Συγκεκριμένα, η αύξηση του κατώτατου μισθού από τα 830 ευρώ στα 880 ευρώ την 1η Απριλίου 2025 ανέβασε στα 12.320 ευρώ το ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα για το έτος 2025 από 11.620 ευρώ που ίσχυε για το 2024. Με την αύξηση του ελάχιστου φορολογητέου εισοδήματος αυξάνεται και ο ελάχιστος φόρος, από τα 1.256 ευρώ στα 1.410 ευρώ φέρνοντας περισσότερους φόρους στους επαγγελματίες που δηλώνουν εισοδήματα χαμηλότερα από το τεκμαρτό.

Οι επιβαρύνσεις «ψαλιδίζονται» για τους επαγγελματίες που έχουν την έδρα τους και την κατοικία τους σε οικισμούς, εκτός Αττικής, με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους καθώς το τεκμαρτό εισόδημα μειώνεται κατά 50% ενώ εξαιρούνται από το τεκμαρτό σύστημα οι νέες μητέρες που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα κατά το έτος γέννησης του παιδιού τους και τα επόμενα δυο έτη. Το μέτρο εκτιμάται ότι ωφελεί περίπου 6.000 νέες μητέρες – επαγγελματίες.

Φοροελαφρύνσεις

Το 2027, όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι με καθαρά κέρδη άνω των 10.000 ευρώ θα πληρώσουν λιγότερους φόρους για τα εισοδήματα τους ακόμη και στην περίπτωση που πιάνονται στις δαγκάνες του τεκμαρτού εισοδήματος. Πιο κερδισμένοι θα είναι οι επαγγελματίες ηλικίας έως 30 ετών, όσοι έχουν παιδιά και όσοι δηλώνουν εισοδήματα πάνω από 40.000 ευρώ.

Οι μειώσεις φόρων που θα προκύψουν από τις νέες κλίμακες για όλους τους επαγγελματίες ηλικίας άνω των 30 ετών, με εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ και ανάλογα με τον αριθμό των προστατευόμενων τέκνων διαμορφώνονται ως εξής:

Επαγγελματίες χωρίς παιδιά : Το ετήσιο όφελος ξεκινά από 100 ευρώ για όσους δηλώνουν εισόδημα 15.000 ευρώ και φτάνει έως 1.600 ευρώ για όσους δηλώνουν από 60.000 ευρώ και πάνω.

: Το ετήσιο όφελος ξεκινά από 100 ευρώ για όσους δηλώνουν εισόδημα 15.000 ευρώ και φτάνει έως 1.600 ευρώ για όσους δηλώνουν από 60.000 ευρώ και πάνω. Επαγγελματίες με 1 παιδί : Η μείωση φόρου κυμαίνεται από 200 ευρώ για εισόδημα 15.000 ευρώ και φτάνει τα 2.000 ευρώ για όσους δηλώνουν 60.000 ευρώ και άνω.

: Η μείωση φόρου κυμαίνεται από 200 ευρώ για εισόδημα 15.000 ευρώ και φτάνει τα 2.000 ευρώ για όσους δηλώνουν 60.000 ευρώ και άνω. Επαγγελματίες με 2 παιδιά : Το ετήσιο όφελος ανέρχεται σε 300 ευρώ για επαγγελματία με εισόδημα 15.000 ευρώ και ανεβαίνει στα 2.400 ευρώ για επαγγελματίες με εισόδημα 60.000 ευρώ και άνω.

: Το ετήσιο όφελος ανέρχεται σε 300 ευρώ για επαγγελματία με εισόδημα 15.000 ευρώ και ανεβαίνει στα 2.400 ευρώ για επαγγελματίες με εισόδημα 60.000 ευρώ και άνω. Επαγγελματίες με 3 παιδιά: Η μείωση φόρου είναι ακόμη μεγαλύτερη. Ξεκινάει από 650 ευρώ για εισόδημα 15.000 ευρώ και φθάνει τα 3.300 ευρώ για εισόδημα 60.000 ευρώ και άνω.

Φορο-μπόνους για νέους έως 30 ετών

Για κάθε αυτοαπασχολούμενο ηλικίας μέχρι 25 ετών ισχύει αφορολόγητο όριο έως 20.000 ευρώ. Για επαγγελματίες από 26 μέχρι 30 ετών, ο συντελεστής φόρου 22%, που αντιστοιχεί στο επίπεδο ετήσιου εισοδήματος από τις 10.000 έως τις 20.000 ευρώ, θα μειωθεί στο 9%, ενώ οι υπόλοιποι συντελεστές που εφαρμόζονται πάνω από το επίπεδο ετήσιου εισοδήματος των 20.000 ευρώ θα μειώνονται κατά περίπτωση όπως ακριβώς και στους άνω των 30 ετών φορολογουμένους.

Πολύτεκνοι

Οι πολύτεκνοι επαγγελματίες θα έχουν αφορολόγητο όριο εισοδήματος 20.000 ευρώ.