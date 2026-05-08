Ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Πρόδρομος, με αφορμή τη δολοφονία του 21χρονου στην Κρήτη, καταδίκασε τα φαινόμενα αυτοδικίας και κάλεσε την κοινωνία να αποφύγει κάθε μορφή βίας και εκδίκησης. Τόνισε ότι η πραγματική «λεβεντιά» της Κρήτης δεν σχετίζεται με βίαιες πράξεις ή εκδικητικές συμπεριφορές. Κάλεσε τους πολίτες να πουν ξεκάθαρο «όχι» στην αυτοδικία, στην εκδίκηση και στη βία, υπογραμμίζοντας πως αυτές δεν μπορούν ποτέ να αποτελέσουν λύση.

Μιλώντας στην ΕΡΤ ανέφερε μεταξύ άλλων:

Η λεβεντιά της Κρήτης είναι κάτι τελείως διαφορετικό από την έκφραση βίας, αυτοδικίας ή εκδίκησης. Είναι άλλο η αληθινή λεβεντιά κι’ άλλο οι ψευτοκαπεταναίοι. Θα το πω έτσι ακριβώς όπως το σκέπτομαι και θέλω να πω στην επικοινωνία μας αυτή σήμερα, πως πρέπει όλοι ως κοινωνία, να σταθούμε απέναντι σε αυτό το τραγικό γεγονός για να ξαναδούμε τα πράγματα και τις επιλογές της ζωής μας και να πούμε ένα ΟΧΙ στην αυτοδικία. Ένα ΟΧΙ στην εκδίκηση. Ένα ΟΧΙ στη βία που δεν μπορεί ποτέ να είναι επιλογή.

Σήμερα λοιπόν, θέλω να πω ένα ναι στον αφοπλισμό της Κρήτης. Πολλά τέτοια περιστατικά δεν θα είχαν συμβεί αν δεν υπήρχε ένα όπλο στην τσέπη κάθε ενός ανθρώπου. Να πούμε λοιπόν δυνατά, με μια ενιαία φωνή, ναι στον αφοπλισμό της Κρήτης.

Δεν χρειάζονται τα όπλα. Δεν χρειάζονται οι άνθρωποι να έχουν ένα τέτοιο λογισμό, μιας τέτοιας επιλογής. Να βοηθήσουμε όλοι στην παιδεία των παιδιών μας με έναν άλλο τρόπο. Και επίσης θα το πω χωρίς να μπορώ να πω περισσότερα, εκεί που χρειάζεται μια οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση ψυχικής στήριξης σε ανθρώπους που δεν μπορούν να διαχειριστούν κάποιες καταστάσεις. Νομίζω καταλαβαίνετε σε τι αναφέρομαι.

Αυτή η δυνατότητα να μπορεί να παρέχεται για να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να διαχειριστούν το πένθος, τον πόνο και να μην γιγαντώνεται μέσα τους γινόμενο μίσος, όπως δυστυχώς έγινε στην περίπτωση αυτή».

«Να μην ακουστεί κανένας πυροβολισμός στο νησί»

Συνεχίζοντας ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Πρόδρομος, είπε πως: «Κατ’ ιδίαν θα επισκεφθώ την οικογένεια του Νικήστρατου του αμέσως, τις επόμενες ημέρες. Θέλω οι άνθρωποι λίγο να ηρεμήσουν, να μπορέσουν να συνειδητοποιήσουν αυτό που έχει συμβεί και να μπορέσουμε όλοι μαζί, ο ένας δίπλα στον άλλον να το αντιμετωπίσουμε για να μην υπάρξει συνέχεια.

Πρέπει να είμαστε όλοι μας πολύ διακριτικοί και πολύ προσεκτικοί για να μπει εδώ όπως το είπαμε εχθές, ένα στοπ και να δώσουμε μια υπόσχεση στον Νικήστρατο που έφυγε τόσο άδικα και πρόωρα από αυτή τη ζωή. Να μην ακουστεί κανένας πυροβολισμός για κανένα απολύτως λόγο στο νησί μας. Αυτό θα είναι μια μεγάλη νίκη για την Κρήτη και μια μεγάλη επιτυχία όλων μας.

Θα πω πως η Ιερά Σύνοδος που συνεδρίασε τον περασμένο μήνα εδώ στην Κρήτη, η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας μας απέστειλε εγκύκλιο ενάντια στη βία. Τραγική ειρωνεία, η εγκύκλιος αυτή θα αναγνωσθεί σε δύο εβδομάδες σε ολόκληρο το νησί και μάλιστα στις επόμενες ημέρες που θα έχουμε πάλι συνεδρίαση, θα παρακαλέσω όλους τους Αρχιερείς με συνοδική εγκύκλιο να καλέσουν όλους τους αρμοδίους για να αναλάβουμε πρωτοβουλίες, ώστε να μην υπάρξουν άλλα τέτοια τραγικά περιστατικά».

«Η ρίζα όλων των παθών και των κακών είναι ο εγωισμός»

Τέλος, ανέφερε ότι: «Αυτό που λένε οι Πατέρες της Εκκλησίας μας λένε ότι η ρίζα όλων των παθών και όλων των κακών είναι ο εγωισμός. Από εκεί ξεκινούν και εκεί τελειώνουν όλα. Ένας εγωισμός που δεν μπορεί να καμφθεί, που δεν μπορεί να διαχειριστεί, μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο στην απώλεια και στο τέλος, όπως δυστυχώς το έχουμε συναντήσει πολλές φορές.

Τελειώνοντας, επιτρέψτε μου να το πω, επειδή συνδέομαι φιλικά με την οικογένεια Γιακουμάκη, μια οικογένεια που σηκώνει έναν άλλο σταυρό της απώλειας του παιδιού τους 10 χρόνια τώρα. Θέλω να σταθώ με σεβασμό και να το προβάλλουμε σήμερα όλοι μαζί ως πρότυπο στον τρόπο και το ήθος με το οποίο η οικογένεια αυτή σηκώνει το σταυρό της απουσίας του παιδιού τους. Στο πρόσωπο του Ανδρέα Γιακουμάκη, του πατέρα του Βαγγέλη μας αποτυπώνεται το ήθος, η ευπρέπεια και η αληθινή λεβεντιά ολόκληρης της Κρήτης».