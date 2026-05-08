Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Φθιώτιδα, όταν αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στην περιοχή του Δομοκού, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους.

Όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, στο σημείο έσπευσαν τρία οχήματα με επτά πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς που είχε περικυκλώσει το όχημα.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι πυροσβέστες εντόπισαν σορό αγνώστων στοιχείων μέσα στο φλεγόμενο αυτοκίνητο, γεγονός που προκάλεσε σοκ στους παρευρισκόμενους και στα στελέχη των δυνάμεων ασφαλείας.

Οι Αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει προανάκριση προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στο όχημα.