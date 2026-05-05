Συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές Αρχές στη Βάρδα Ηλείας, καθώς εντοπίστηκε σορός άνδρα σε αποθήκη της περιοχής. Η σορός που βρέθηκε βρίσκεται σε προχωρημένη σήψη και φέρεται να ανήκει σε εργάτη γης.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το patrisnews, στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις, που συλλέγουν στοιχεία για την υπόθεση. Παράλληλα, αναμένεται η άφιξη ιατροδικαστή, προκειμένου να διενεργηθεί αυτοψία και να αποσαφηνιστούν τα αίτια του θανάτου του άνδρα. Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.