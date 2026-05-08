Η Volkswagen παρουσιάζει στην ελληνική αγορά το νέο πρόγραμμα εγγύησης Volkswagen JOY. Με δυνατότητα κάλυψης έως 10 έτη ή 150.000 χλμ., το νέο πρόγραμμα ενισχύει ουσιαστικά την αξία κάθε νέου Volkswagen και προσφέρει στους πελάτες ένα κορυφαίο επίπεδο σιγουριάς για περισσότερα χρόνια.

To Volkswagen JOY αφορά όλα τα νέα επιβατικά Volkswagen και Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα, χωρίς εξαιρέσεις μοντέλων, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος. Παράλληλα, ισχύει αναδρομικά και για όσα οχήματα έχουν ταξινομηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2026, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το όφελος για τους πελάτες που έχουν ήδη επιλέξει πρόσφατα ένα νέο Volkswagen.

Το πρόγραμμα ενεργοποιείται μετά τη λήξη της εργοστασιακής εγγύησης και της τυχόν επέκτασης αυτής, αυτόματα μετά από τη προγραμματισμένη συντήρηση στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Volkswagen σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, προσφέροντας κάλυψη σε μηχανικά, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα του οχήματος. Η κάλυψη διαρκεί έως την επόμενη προγραμματισμένη συντήρηση (έως 2 χρόνια ή έως 30.000χλμ) και ανανεώνεται πάλι αυτομάτως ως την επόμενη συντήρηση, με όριο την συμπλήρωση των 10 ετών ή των 150.000 χλμ.