Ένα 12χρονο αγόρι στην Ινδονησία που φέρεται να υπέστη βασανιστήρια και να εξαναγκάστηκε να πιει βραστό νερό από τη μητριά του, κατονόμασε την ίδια λίγο πριν πεθάνει, ψιθυρίζοντας «Μαμά» όταν ρωτήθηκε ποιος έφταιγε.

Η τραγική αυτή στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο, καθώς το παιδί, ο Νιζάμ Σιαφέι, βρισκόταν σε νοσοκομειακό κρεβάτι με σοβαρά τραύματα. Ο 12χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα τις πρώτες πρωινές ώρες της 19ης Φεβρουαρίου στο Σουκαμπούμι, στη Δυτική Ιάβα, μετά από εκτεταμένα εγκαύματα στο εσωτερικό του σώματος.

Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι ο οισοφάγος του είχε καεί από βραστό νερό και το παιδί υπέκυψε στα τραύματά του το απόγευμα της ίδιας ημέρας. Το σώμα του έφερε επίσης πληγές που, σύμφωνα με ινδονησιακά μέσα ενημέρωσης, ήταν συμβατές με σημάδια σωματικής κακοποίησης.

Βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο δείχνει τον Νιζάμ λίγο πριν τον θάνατό του, να απαντά στην ερώτηση ποιος τον κακοποίησε λέγοντας απλώς: «Μαμά».

Καταγγελίες για επαναλαμβανόμενη κακοποίηση

Ο πατέρας του παιδιού, Ανουάρ Σατίμπι, 38 ετών, δήλωσε ότι ο γιος του είχε υπάρξει στο παρελθόν θύμα ενδοοικογενειακής βίας από τη γυναίκα αυτή το 2025. Όπως είπε στους δημοσιογράφους, είχε καταθέσει μήνυση κατά της συζύγου του για προηγούμενα περιστατικά, ωστόσο η υπόθεση «μεσολαβήθηκε» αφού εκείνη ζήτησε συγγνώμη και υποσχέθηκε πως θα αλλάξει συμπεριφορά.

Ο Ανουάρ ανέφερε ότι η καταγγελία δεν είχε ποτέ επισήμως αποσυρθεί. Υποστήριξε επίσης ότι ο Νιζάμ δεχόταν χτυπήματα κάθε φορά που διαφωνούσε με τα θετά παιδιά της μητριάς του, ενώ τα δύο βιολογικά της παιδιά δεν τιμωρούνταν.

Το τελευταίο βράδυ και η έρευνα των αρχών

Το βράδυ πριν τον θάνατο του παιδιού, ο Ανουάρ βρισκόταν στη δουλειά όταν η σύζυγός του τον ενημέρωσε ότι ο Νιζάμ είχε υψηλό πυρετό. Όταν επέστρεψε στο σπίτι, τον βρήκε γεμάτο φουσκάλες και εγκαύματα, παρότι το πρωί ήταν σε καλή κατάσταση.

Η γυναίκα φέρεται να του είπε ότι οι φουσκάλες εμφανίζονταν «φυσιολογικά» κάθε φορά που το παιδί είχε πυρετό. Ωστόσο, οι γιατροί που τον παρέλαβαν στις 19 Φεβρουαρίου διαπίστωσαν ότι τα εγκαύματα είχαν χαρακτηριστικά κακοποίησης.

Διενεργείται ιατροδικαστική εξέταση για να καθοριστεί η ακριβής αιτία θανάτου. Ο επικεφαλής της Μονάδας Εγκληματολογικών Ερευνών της Αστυνομίας Σουκαμπούμι, AKP Χαρτόνο, επιβεβαίωσε ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.