Νέο βίντεο που καταγράφει σκληρές πρακτικές «επανεκπαίδευσης» Ρώσων στρατιωτών οι οποίοι φέρονται να λιποτάκτησαν από τον πόλεμο στην Ουκρανία, δόθηκε στη δημοσιότητα, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, τα πλάνα έχουν τραβηχτεί από Ρώσο διοικητή στην πρώτη γραμμή των μαχών. Στο βίντεο φαίνονται στρατιώτες ημίγυμνοι, δεμένοι σε δέντρα μέσα στο χιόνι και σε θερμοκρασίες υπό το μηδέν, ως τιμωρία επειδή εγκατέλειψαν τις θέσεις τους στον πόλεμο με την Ουκρανία.

Στον λαιμό των τεσσάρων ανδρών κρέμονται αυτοσχέδιες πινακίδες από χαρτόνι με χαρακτηρισμούς όπως «ηλίθιος», «αλκοολικός» και «δειλός». Σε μία από αυτές αναγράφεται: «Παραπονέθηκα για τον διοικητή μου.»

Στο βίντεο, ο αξιωματικός ακούγεται να κατηγορεί τους στρατιώτες για δειλία και άρνηση να πολεμήσουν για την πατρίδα, υποστηρίζοντας ότι έθεσαν σε κίνδυνο τη ζωή άλλων Ρώσων. Σε άλλο σημείο, εμφανίζεται να τους χτυπά, φωνάζοντας: «Πρέπει να ακολουθείτε τις γ@μ@μενες εντολές». Οι δεμένοι άνδρες, εμφανώς καταβεβλημένοι, υπόσχονται ότι δεν θα επαναλάβουν την πράξη τους.

Ανάλογα περιστατικά στο παρελθόν

Δεν είναι η πρώτη φορά που έρχονται στη δημοσιότητα εικόνες τέτοιας βίας από Ρώσους αξιωματικούς. Τον Ιανουάριο είχε κυκλοφορήσει βίντεο στο οποίο Ρώσος στρατιώτης εμφανιζόταν δεμένος ανάποδα σε δέντρο, φορώντας μόνο τα εσώρουχά του, σε ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες κοντά στο μέτωπο.

Σε άλλο περιστατικό, στρατιώτης που είχε επίσης δεθεί σε δέντρο φέρεται να εξαναγκάστηκε να φάει χιόνι, επειδή επιχείρησε να εγκαταλείψει τη θέση του αντί να ακολουθήσει διαταγές.