Ο Τζέφρι Έπσταϊν και τα εκατομμύρια αρχεία που συνδέονται με την υπόθεσή του συνεχίζουν να αποκαλύπτουν νέα, ανατριχιαστικά στοιχεία. Ανάμεσα σε βίντεο, φωτογραφίες και ηλεκτρονικά μηνύματα, εντοπίστηκε ένα email με το σοκαριστικό περιεχόμενο: «Λάτρεψα το βίντεο με τα βασανιστήρια».

Σύμφωνα με στοιχεία που πρόσφατα δόθηκαν μερικώς στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, τα νέα ευρήματα αποκαλύπτουν ηλεκτρονικές ανταλλαγές που φαίνεται να εμπλέκουν έναν από τους πιο ισχυρούς επιχειρηματίες των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Στα δημοσιοποιημένα έγγραφα, ο ισχυρός επιχειρηματίας των ΗΑΕ εμφανίζεται να έχει ανταλλάξει εκτενές και προσωπικό περιεχόμενο με τον Έπσταϊν, ακόμη και μετά τη δικαστική καταδίκη του τελευταίου το 2008 για χρήση ανήλικης για πορνεία.

Το αμφιλεγόμενο email και η αναφορά στο «βίντεο βασανιστηρίων»

Ένα από τα πλέον αμφιλεγόμενα στοιχεία αφορά email με ημερομηνία 24 Απριλίου 2009, στο οποίο ο Έπσταϊν φέρεται να έγραψε: «Πού βρίσκεσαι; Είσαι καλά; Μου άρεσε το βίντεο βασανιστηρίων».

Το μήνυμα αυτό είχε αρχικά λογοκριθεί, με το όνομα του παραλήπτη να παραμένει άγνωστο. Ωστόσο, σύμφωνα με δηλώσεις του Ρεπουμπλικανού βουλευτή Τόμας Μάσι στο Κογκρέσο, εκτιμάται ότι ο παραλήπτης ήταν ο δισεκατομμυριούχος. Ο Μάσι ζήτησε πλήρη διαφάνεια από το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης σχετικά με το περιεχόμενο των αρχείων.

Αποκαλύψεις και πολιτική πίεση στις ΗΠΑ

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ επέτρεψε για πρώτη φορά στους Αμερικανούς βουλευτές να έχουν πρόσβαση σε μη λογοκριμένα αρχεία του Έπσταϊν τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου. Αυτό έδωσε τη δυνατότητα στους βουλευτές Κάνα και Μάσι να ταυτοποιήσουν πρόσωπα των οποίων τα ονόματα είχαν προηγουμένως αποκρυφθεί.

Ο Κάνα δήλωσε ότι τα ονόματα είχαν καλυφθεί «χωρίς εμφανή λόγο». Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα Telegraph, το όνομα του ισχυρού επιχειρηματία των Εμιράτων εμφανίζεται εκτενώς στα αρχεία, συνοδευόμενο από φωτογραφίες όπου εικονίζεται μαζί με τον Έπσταϊν.

Αδιευκρίνιστο περιεχόμενο και συνεχιζόμενη έρευνα

Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν δώσει σαφείς εξηγήσεις για το περιεχόμενο ή τη φύση του συγκεκριμένου «βίντεο», το οποίο έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση και ερωτήματα σχετικά με τη σχέση των δύο ανδρών.

Πηγή: Telegraph