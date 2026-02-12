Η νορβηγική αστυνομία πραγματοποίησε έρευνα στις κατοικίες του Θόρμπγιορν Γιάγκλαντ, σύμφωνα με ανακοίνωση του δικηγόρου του πρώην πρωθυπουργού. Ο Γιάγκλαντ θεωρείται ύποπτος για διακεκριμένη διαφθορά στο πλαίσιο των επαφών του με τον χρηματιστή και καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν.

Σύμφωνα με τα έγγραφα του φακέλου Έπσταϊν που δημοσιοποιήθηκαν από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ στα τέλη Ιανουαρίου, ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην υπουργός Εξωτερικών —και/ή μέλη της οικογένειάς του— είχαν διαμείνει σε κατοικίες του Επστιν ή είχαν κάνει διακοπές μαζί του την περίοδο 2011-2018. Την εποχή εκείνη, ο Γιάγκλαντ ήταν πρόεδρος της επιτροπής του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης και γενικός γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Η υπηρεσία δίωξης οικονομικού εγκλήματος προχώρησε σε έρευνες στην κύρια και στις δευτερεύουσες κατοικίες του Γιάγκλαντ, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο δικηγόρος του. Η εξέλιξη αυτή ήρθε μία ημέρα μετά την άρση της διπλωματικής του ασυλίας από το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Όπως μετέδωσαν τα νορβηγικά τηλεοπτικά δίκτυα, άνθρωποι εθεάθησαν να μεταφέρουν χάρτινες κούτες έξω από το διαμέρισμα του Γιάγκλαντ στο Όσλο. Ο ίδιος εμφανίστηκε χαμογελαστός να αποχωρεί από το σημείο συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του.

«Ο κ. Γιάγκλαντ επιθυμεί να συμβάλει στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και το επόμενο βήμα θα είναι η εμφάνισή του για ανάκριση ενώπιον της υπηρεσίας δίωξης οικονομικού εγκλήματος», ανέφερε ο δικηγόρος του στην ανακοίνωση.

Στο παρελθόν, ο Θόρμπγιορν Γιάγκλαντ είχε δηλώσει ότι οι σχέσεις του με τον Επστιν αποτελούσαν «πτυχή μίας συνήθους διπλωματικής δραστηριότητας». Πρόσφατα, ωστόσο, δήλωσε στην εφημερίδα Aftenposten πως διατηρώντας αυτή τη σχέση διέπραξε «σφάλμα κρίσης».