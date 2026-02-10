Μήνυση κατέθεσε μία 56χρονη Σουηδέζα, η οποία υποστηρίζει πως αναγνώρισε τον βιαστή της στα αρχεία του αυτόχειρα χρηματιστή και προαγωγού Τζέφρι Επστάιν. Την είδηση της καταγγελίας για βιασμό μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), επικαλούμενο πηγή που βρίσκεται κοντά στην υπόθεση.

Η γυναίκα ανέφερε ότι αναγνώρισε σε φωτογραφία, η οποία περιλαμβάνεται στα δημοσιοποιημένα έγγραφα του καταδικασμένου παιδόφιλου Τζέφρι Επστάιν, έναν άνδρα τον οποίο κατηγορεί ότι τη βίασε τη δεκαετία του 1990.

Η Έμπα Κάρλσον στρέφεται νομικά κατά του Ντάνιελ Σ., τον οποίο γνώρισε στη Σουηδία. Σύμφωνα με τη μήνυση, ο άνδρας αυτός την οδήγησε αρχικά στο Μονακό και στη συνέχεια στη Γαλλία, υποσχόμενός της καριέρα μοντέλου. Η καταγγελία, που περιήλθε σε γνώση του AFP, κατατέθηκε στην εισαγγελία του Παρισιού.

Η γυναίκα κατηγορεί τον Ντάνιελ Σ. ότι τη βίασε στην πισίνα μίας έπαυλης στις Κάννες και στη συνέχεια την παρουσίασε στον Ζεράλ Μαρί, πρώην διευθυντή του πρακτορείου μοντέλων Elite.

Η Έμπα Κάρλσον είχε υποβάλει μήνυση για βιασμό το 2020 σε βάρος του Ζεράλ Μαρί, υπόθεση που τέθηκε στο αρχείο λόγω παραγραφής. Ωστόσο, δεν είχε κινηθεί τότε δικαστικά κατά του Ντάνιελ Σ., καθώς δεν γνώριζε την ταυτότητά του.

Αναγνώριση δεκαετίες μετά

Τριάντα έξι χρόνια αργότερα, η γυναίκα δήλωσε πως αναγνώρισε τον φερόμενο δράστη σε φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης στο πλαίσιο της υπόθεσης Επστάιν. Ο σύντροφός της, ο οποίος είχε γνωρίσει τον Ντάνιελ Σ., επιβεβαίωσε επίσης την ταυτοποίηση.

Το όνομα του Ντάνιελ Σ. εμφανίζεται σε συνομιλίες με τον Τζέφρι Επστάιν, σύμφωνα με τα έγγραφα του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ που περιήλθαν στη γνώση του AFP.

«Η κυρία Κάρλσον ελπίζει πως η εισαγγελία του Παρισιού θα ασχοληθεί με τη μήνυσή της, ώστε να διεξαχθεί έρευνα για πράξεις βιασμού και εμπορίας ανθρώπων», δήλωσε η δικηγόρος της, Αν Κλερ Λεζέν, στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Όπως τόνισε, στόχος είναι «να καθοριστεί εάν αυτές οι πράξεις έχουν επαναληφθεί, να αποκαλυφθούν οι δραστηριότητες της οργάνωσης και να ταυτοποιηθούν πιθανά θύματα εγκλημάτων που δεν έχουν ακόμη παραγραφεί».