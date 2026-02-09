Υπό αστυνομική προστασία τέθηκαν ο Ζακ Λανγκ και η σύζυγός του, Μονίκ, μετά από απειλές που δέχθηκαν μέσω κοινωνικών δικτύων. Οι απειλές αυτές αποκαλύφθηκαν ύστερα από τις πρόσφατες αποκαλύψεις για τις σχέσεις του πρώην υπουργού Πολιτισμού της Γαλλίας με τον Τζέφρι Επστάιν.

Σύμφωνα με τις γαλλικές Αρχές, οι απειλές κρίθηκαν εξαιρετικά σοβαρές, γεγονός που οδήγησε στην απόφαση να διατεθεί αστυνομική φύλαξη στο ζευγάρι για λόγους ασφαλείας. Η προστασία καλύπτει τόσο την κατοικία τους όσο και τις δημόσιες μετακινήσεις τους.

Ο Ζακ Λανγκ βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες, μετά τη δημοσιοποίηση στοιχείων που συνδέουν το όνομά του με τον Επστάιν. Οι εξελίξεις αυτές προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στη Γαλλία αλλά και διεθνώς.

Υπό το βάρος των αποκαλύψεων, ο Λανγκ υπέβαλε την παραίτησή του από την προεδρία του Ινστιτούτου Αραβικού Κόσμου, θέση που κατείχε επί σειρά ετών.

Παραίτηση μετά τις αποκαλύψεις για τις σχέσεις με τον Επστάιν

Οι συνέπειες των αποκαλύψεων των αρχείων Έπσταϊν επεκτείνονται σε όλο τον κόσμο και στη Γαλλία. Ο πρώην υπουργός Πολιτισμού, Τζακ Λανγκ, ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την ηγεσία του Ινστιτούτου για τον Αραβικό Κόσμο, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για φορολογική απάτη που συνδέεται με τον Τζέφρι Επστάιν.

Ο Τζακ Λανγκ, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες πολιτικές φυσιογνωμίες της Γαλλίας, φέρεται να είχε παλαιότερες οικονομικές συναλλαγές με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Επστάιν. Το όνομά του εμφανίζεται στα πρόσφατα αρχεία της υπόθεσης που δημοσιοποιήθηκαν από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ο Λανγκ είναι γνωστός για το έργο του ως υπουργού Πολιτισμού στις κυβερνήσεις του Φρανσουά Μιτεράν τη δεκαετία του 1980 και του 1990.

Έρευνα για «επιδεινωμένη φοροδιαφυγή»

Ο 86χρονος Λανγκ κλήθηκε για εξηγήσεις από το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο επιβλέπει το Ινστιτούτο Αραβικού Κόσμου. Μετά τη συνάντηση αυτή υπέβαλε την παραίτησή του.

«Είναι πολύ λυπημένος και βαθιά πληγωμένος που εγκαταλείπει μια θέση που αγαπά», δήλωσε ο δικηγόρος του, Λοράν Μερλέ. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι «έβαλε τα συμφέροντα του Ινστιτούτου Αραβικού Κόσμου πάνω απ’ όλα». Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Λανγκ αρνείται τους ισχυρισμούς για το πρόσωπό του και τους χαρακτηρίζει «ανακριβείς».

Το υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε την παραίτηση το βράδυ του Σαββάτου, ενώ το γραφείο του οικονομικού εισαγγελέα ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας για τον Τζακ Λανγκ και την κόρη του, Καρολάιν, σχετικά με φερόμενη «επιδεινωμένη φοροδιαφυγή».

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του γαλλικού ερευνητικού ιστότοπου Mediapart, η οικογένεια Λανγκ φέρεται να είχε οικονομικούς και επιχειρηματικούς δεσμούς με τον Επστάιν, μέσω υπεράκτιας εταιρείας με έδρα τις Παρθένες Νήσους των ΗΠΑ.

Το όνομα του Τζακ Λανγκ αναφέρεται περισσότερες από 600 φορές στα αρχεία του Επστάιν, υποδηλώνοντας συνεχή αλληλογραφία μεταξύ 2012 και 2019. Στα ίδια αρχεία περιλαμβάνεται και το όνομα της κόρης του.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, δήλωσε ότι «έλαβε υπόψη» την παραίτηση του Λανγκ και έχει ξεκινήσει τη διαδικασία αναζήτησης του διαδόχου του. Ο Λανγκ ηγείτο του Ινστιτούτου Αραβικού Κόσμου από το 2013.