Ο δικηγόρος της Γκισλέιν Μάξγουελ φέρεται να δήλωσε πως η κατηγορούμενη θα απαντούσε στις ερωτήσεις του δικαστηρίου μόνο εάν λάμβανε χάρη από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Επιτροπής, Τζέιμς Κόμερ, μετά την ακροαματική διαδικασία για την υπόθεση του παιδόφιλου Τζέφρι Επστάιν.

Η σύντροφος και συνεργός του Επστάιν, Γκισλέιν Μάξγουελ, που εκτίει ποινή κάθειρξης 20 ετών, αρνήθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις της Επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων. Οι δικηγόροι της είχαν ενημερώσει γραπτώς τον Κόμερ ότι η πελάτισσά τους σκόπευε να επικαλεστεί το δικαίωμά της στη σιωπή, ώστε να μην αυτοενοχοποιηθεί.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο συνήγορος της 64χρονης ανέφερε πως «δεν έχει κανένα στοιχείο που να δείχνει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και οι Κλίντον είναι ένοχοι για οποιοδήποτε αδίκημα», όπως μετέφερε ο Κόμερ.

«Όπως προβλεπόταν, η Γκισλέιν Μάξγουελ επικαλέστηκε την Πέμπτη Τροπολογία και αρνήθηκε να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις», δήλωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής μετά το τέλος της σύντομης, κεκλεισμένων των θυρών, διαδικασίας. Ο ίδιος χαρακτήρισε «απογοητευτική» τη στάση της Μάξγουελ, η οποία συμμετείχε μέσω βιντεοκλήσης από τη φυλακή του Τέξας όπου κρατείται.

Οι δικηγόροι της είχαν ζητήσει να της παρασχεθεί ποινική ασυλία σε αντάλλαγμα για την κατάθεσή της, αίτημα που η Επιτροπή απέρριψε.

Η υπόθεση Επστάιν και οι πολιτικές προεκτάσεις

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στον απόηχο της δημοσιοποίησης, στις 30 Ιανουαρίου, εκατομμυρίων σελίδων, βίντεο και φωτογραφιών από το αρχείο Επστάιν. Το υλικό αυτό έχει προκαλέσει αναταράξεις διεθνώς, φέρνοντας σε δύσκολη θέση πολιτικούς και άλλες δημόσιες προσωπικότητες.

Ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς σχολίασε ότι τα περίπου τρία εκατομμύρια έγγραφα δεν περιέχουν νέα στοιχεία ικανά να οδηγήσουν σε συμπληρωματικές διώξεις. Παράλληλα, επισημαίνεται πως η απλή αναφορά ενός ονόματος στους φακέλους Επστάιν δεν συνεπάγεται εμπλοκή σε αξιόποινες πράξεις, αν και πολλές προσωπικότητες ανησυχούν για τις συνέπειες των αποκαλύψεων.

Η Μάξγουελ δηλώνει έτοιμη να απαλλάξει τον Τραμπ και τους Κλίντον

Ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον και ο Ρεπουμπλικάνος νυν πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διατηρούσαν φιλικές σχέσεις με τον Επστάιν. Και οι δύο, ωστόσο, διαβεβαιώνουν ότι είχαν διακόψει κάθε επαφή αρκετά χρόνια πριν από τον θάνατό του το 2019 και ότι δεν γνώριζαν τα εγκλήματά του.

Η ίδια κοινοβουλευτική επιτροπή έχει καλέσει σε ξεχωριστές ακροάσεις, στο τέλος του μήνα, τον Κλίντον και τη σύζυγό του, πρώην υπουργό Εξωτερικών Χίλαρι Κλίντον. Το ζευγάρι ζήτησε οι συνεδριάσεις να διεξαχθούν δημόσια, ώστε –όπως ανέφεραν– «να μην εργαλειοποιηθούν» οι δηλώσεις τους από τους Ρεπουμπλικάνους.

Ο Τοντ Μπλανς, πρώην προσωπικός δικηγόρος του Τραμπ, είχε επισκεφθεί στα τέλη Ιουλίου τη φυλακή της Φλόριντα όπου κρατούνταν η Μάξγουελ και την ανέκρινε επί μιάμιση ώρα. Λίγο αργότερα, η 64χρονη μεταφέρθηκε σε άλλη φυλακή, με πιο χαλαρό καθεστώς ασφαλείας, προκαλώντας αντιδράσεις από τα θύματα του Επστάιν και τις οικογένειές τους.

Στην απομαγνητοφωνημένη κατάθεσή της, που δόθηκε στη δημοσιότητα τον Αύγουστο από το υπουργείο Δικαιοσύνης, η Μάξγουελ δήλωσε ότι δεν πιστεύει πως ο Επστάιν αυτοκτόνησε, χωρίς ωστόσο να προβεί σε υποθέσεις για το ποιος μπορεί να ευθύνεται για τον θάνατό του.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι ο πρώην σύντροφός της δεν διατηρούσε καμία «λίστα πελατών» και ότι η ίδια δεν γνώριζε αν είχε εκβιάσει σημαντικές προσωπικότητες.