Ο ηγέτης του Σκωτικού Εργατικού Κόμματος Ανουάρ Σαρουάρ κάλεσε σήμερα ανοιχτά τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ να παραιτηθεί, στον απόηχο του σκανδάλου Μάντελσον–Έπστιν που έχει προκαλέσει έντονες αναταράξεις στη βρετανική κυβέρνηση. Η Ντάουνινγκ Στριτ απέρριψε κατηγορηματικά αυτό το ενδεχόμενο.

Ο Στάρμερ βρίσκεται στο επίκεντρο πιέσεων ακόμη και από στελέχη του ίδιου του κόμματός του, μετά την απόφασή του να διορίσει τον Πίτερ Μάντελσον πρεσβευτή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με αρχεία που δημοσιοποιήθηκαν από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ο Μάντελσον διατηρούσε στενές σχέσεις με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά αδικήματα χρηματιστή Τζέφρι Έπστιν.

Οι αποκαλύψεις αυτές έχουν θέσει υπό αμφισβήτηση την κρίση του Στάρμερ, τη στιγμή που η δημοτικότητά του εμφανίζει πτώση στις δημοσκοπήσεις, μόλις δεκαοκτώ μήνες μετά τη σαρωτική εκλογική του νίκη.

Ο Σαρουάρ αποτελεί το υψηλότερο σε ιεραρχία στέλεχος των Εργατικών που ζητά την αποχώρηση του Στάρμερ. Υπενθυμίζεται ότι στη Σκωτία πρόκειται να διεξαχθούν βουλευτικές εκλογές τον Μάιο.

«Ο περισπασμός πρέπει να σταματήσει και η ηγεσία της Ντάουνινγκ Στριτ να αλλάξει», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σαρουάρ σε συνέντευξη Τύπου.

Παραίτηση συνεργατών και στήριξη από υπουργούς

Τις τελευταίες 24 ώρες υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους ο κορυφαίος σύμβουλος του Στάρμερ και ο διευθυντής επικοινωνίας του πρωθυπουργικού γραφείου, γεγονός που ενίσχυσε το κλίμα πολιτικής πίεσης γύρω από τον Βρετανό πρωθυπουργό.

Παρά ταύτα, εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ ξεκαθάρισε ότι ο Στάρμερ διαθέτει «σαφή πενταετή εντολή» από τον βρετανικό λαό και δεν προτίθεται να αποχωρήσει. «Ο Κιρ Στάρμερ είναι ένας από τους μόλις τέσσερις ηγέτες των Εργατικών που κέρδισαν ποτέ βουλευτικές εκλογές. Έχει σαφή πενταετή εντολή να φέρει την αλλαγή και αυτό θα πράξει», υπογράμμισε.

Τη στήριξή τους στον πρωθυπουργό εξέφρασαν δημόσια οι υπουργοί Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς, Άμυνας Τζον Χίλι, Στέγασης Τζον Ριβς και Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ. «Αυτήν την κρίσιμη ώρα για τον κόσμο, χρειαζόμαστε την ηγεσία του Στάρμερ όχι μόνο στο εσωτερικό αλλά και στη διεθνή σκηνή», δήλωσε η Κούπερ, προσθέτοντας ότι ο Στάρμερ θα ηγηθεί της βρετανικής αντιπροσωπείας στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ντέιβιντ Λάμι στάθηκε επίσης στο πλευρό του Στάρμερ, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. «Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε να μας αποσπάσει τίποτα από την αποστολή μας να αλλάξουμε τη Βρετανία και στηρίζουμε τον πρωθυπουργό» στην προσπάθεια αυτή, τόνισε.