Ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας εξέφρασαν την «βαθιά ανησυχία» τους για τις συνεχιζόμενες αποκαλύψεις που σχετίζονται με το σκάνδαλο Τζέφρι Έπσταϊν και τον Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ, όπως ανακοίνωσε το Παλάτι του Κένσινγκτον.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που ο Ουίλιαμ και η Κέιτ τοποθετούνται δημόσια σχετικά με την κρίση που έχει πλήξει τη μοναρχία και το Γουεστμίνστερ. Όπως σημειώνεται, οι σκέψεις τους «παραμένουν επικεντρωμένες στα θύματα».

Εκπρόσωπος του Παλατιού του Κένσινγκτον δήλωσε: «Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας είναι βαθιά ανήσυχοι για τις συνεχιζόμενες αποκαλύψεις». Ο ίδιος πρόσθεσε πως «οι σκέψεις τους παραμένουν επικεντρωμένες στα θύματα».

Οι νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο Έπσταϊν

Το σκάνδαλο Έπσταϊν αναζωπυρώθηκε μετά τη δημοσιοποίηση εκατομμυρίων εγγράφων από τις αμερικανικές αρχές. Τα έγγραφα περιλαμβάνουν καταγγελίες που αφορούν τον θείο του Ουίλιαμ, Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ, καθώς και την έναρξη έρευνας της αστυνομίας εις βάρος του λόρδου Πίτερ Μάντελσον για πιθανή κακοδιαχείριση δημόσιου αξιώματος.

Μεταξύ των καταγγελιών περιλαμβάνεται ότι δεύτερη γυναίκα μεταφέρθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο από τον παιδόφιλο Έπσταϊν για σεξουαλική συνάντηση με τον Άντριου, ενώ φέρεται επίσης πως ο πρώην πρίγκιπας και ο Έπσταϊν ζήτησαν από χορεύτρια εξωτικών χορών να συμμετάσχει σε ερωτικό τρίο στην κατοικία του Έπσταϊν στη Φλόριντα.

Μια ακόμη κατηγορία υποστηρίζει ότι ο Άντριου κοινοποίησε εμπιστευτικές αναφορές από επίσημες επισκέψεις σε Χονγκ Κονγκ, Βιετνάμ και Σιγκαπούρη, κατά τη θητεία του ως εμπορικού απεσταλμένου του Ηνωμένου Βασιλείου.

Αντιδράσεις και επόμενα βήματα

Ο πρώην δούκας, ο οποίος έχασε τους τίτλους του το περασμένο έτος με απόφαση του βασιλιά, έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε παρανομία. Την περασμένη εβδομάδα εγκατέλειψε τη Royal Lodge και μετέβη στο κτήμα του Σάντριγχαμ.

Ο Δούκας του Εδιμβούργου ήταν το πρώτο μέλος της βασιλικής οικογένειας που μίλησε δημόσια μετά τη δημοσιοποίηση των εγγράφων του Έπσταϊν, δηλώνοντας ότι είναι σημαντικό να «θυμόμαστε τα θύματα», όταν ρωτήθηκε πώς αντιμετωπίζει την κατάσταση μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Η επίσκεψη του Ουίλιαμ στη Σαουδική Αραβία

Η δήλωση του Ουίλιαμ και της Κέιτ δημοσιοποιήθηκε καθώς ο πρίγκιπας ταξιδεύει στη Σαουδική Αραβία για την έναρξη τριήμερης περιοδείας στη Μέση Ανατολή. Ο πρώτος σταθμός του είναι η συνάντηση με τον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Σύμφωνα με πηγές του Παλατιού του Κένσινγκτον, ενόψει της περιοδείας υπήρχε πρόθεση να γίνει σαφής η θέση του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας, ώστε ο Ουίλιαμ να μπορέσει να επικεντρωθεί στην αποστολή του, που θεωρείται η μεγαλύτερη διπλωματική δοκιμασία του έως σήμερα στο εξωτερικό.