Ο προσωπάρχης του βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ υπέβαλε την παραίτησή του, στον απόηχο του σκανδάλου που συνδέει τον πρώην πρεσβευτή του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουάσινγκτον, Πίτερ Μάντελσον, με τον σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν. Η υπόθεση έχει προκαλέσει πολιτικό σεισμό στην Ντάουνινγκ Στριτ και δοκιμάζει την κυβέρνηση του Στάρμερ.

Η αποχώρηση του προσωπάρχη ήρθε έπειτα από έντονες πιέσεις τόσο από την αντιπολίτευση όσο και από μέλη της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Οι αποκαλύψεις για τις σχέσεις Μάντελσον – Έπσταϊν προέρχονται από έγγραφα του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης, τα οποία δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα, βυθίζοντας την κυβέρνηση σε πρωτοφανή κρίση.

Ο Κιρ Στάρμερ είχε διορίσει τον Πίτερ Μάντελσον πρεσβευτή στην Ουάσινγκτον τον Δεκέμβριο του 2024, θεωρώντας τη θέση στρατηγικής σημασίας ενόψει της επιστροφής του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Ωστόσο, τον Σεπτέμβριο του 2025, μετά τη δημοσιοποίηση εγγράφων που αποκάλυπταν το εύρος των σχέσεών του με τον Έπσταϊν, ο Μάντελσον απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά του.

Η υπόθεση αναζωπυρώθηκε με νέα έγγραφα που φέρονται να δείχνουν ότι ο Μάντελσον είχε μεταβιβάσει στον Έπσταϊν πληροφορίες ικανές να επηρεάσουν τις αγορές, την περίοδο που υπηρετούσε ως υπουργός στην εργατική κυβέρνηση του Γκόρντον Μπράουν, μεταξύ 2008 και 2010.

Αστυνομική έρευνα και πολιτικές αναταράξεις

Η αστυνομία έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα και, σύμφωνα με πληροφορίες, προχώρησε σε εφόδους σε δύο διευθύνσεις που συνδέονται με τον Πίτερ Μάντελσον. Παράλληλα, ο επικεφαλής του πρωθυπουργικού γραφείου, Μόργκαν Μακσουίνι, δεχόταν κατηγορίες ότι πίεσε για τον διορισμό του Μάντελσον στην πρεσβεία των ΗΠΑ.

«Κατόπιν ωρίμου σκέψεως, αποφάσισα να παραιτηθώ από την κυβέρνηση», ανέφερε ο Μακσουίνι σε γραπτή δήλωσή του προς τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Παραδέχθηκε ότι «ο διορισμός του Πίτερ Μάντελσον ήταν ένα λάθος» και πρόσθεσε πως αναλαμβάνει «την πλήρη ευθύνη» για τη σχετική εισήγησή του.

Σύμφωνα με πηγές της Ντάουνινγκ Στριτ, ο Μακσουίνι θεωρούνταν το δεξί χέρι και εξ απορρήτων σύμβουλος του πρωθυπουργού. Μαζί με τον Κιρ Στάρμερ είχε συμβάλει στην επανατοποθέτηση του Εργατικού Κόμματος στο κέντρο, μετά την αποχώρηση του Τζέρεμι Κόρμπιν, γεγονός που του είχε δημιουργήσει αντιπάθειες εντός του κόμματος.

Η αντίδραση του Στάρμερ και το νέο μέτωπο

Ο 48χρονος Μακσουίνι, που είχε διοριστεί προσωπάρχης τον Οκτώβριο του 2024, υπήρξε στενός συνεργάτης του Πίτερ Μάντελσον, με τον οποίο είχε συνεργαστεί τη δεκαετία του 2000. Ο Κιρ Στάρμερ εξέφρασε τη «βαθιά ευγνωμοσύνη» του προς εκείνον, υπογραμμίζοντας τη «δέσμευσή του έναντι του Εργατικού Κόμματος και της χώρας».

Το υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε παράλληλα ότι ξεκίνησε έρευνα μετά από δημοσίευμα που αποκάλυψε πως ο Πίτερ Μάντελσον έλαβε αποζημίωση δεκάδων χιλιάδων λιρών μετά την αποχώρησή του από την πρεσβεία στην Ουάσινγκτον.

Ο ίδιος ο Μάντελσον δεν έχει σχολιάσει τις νέες κατηγορίες. Εκπρόσωπός του επανέλαβε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο πρώην πρεσβευτής «θα μετανιώνει μέχρι την τελευταία του πνοή για το ότι πίστεψε τα ψέματα του Έπσταϊν» σχετικά με τις εγκληματικές του πράξεις. «Δεν ανακάλυψε την αλήθεια για τον Έπσταϊν παρά μετά το θάνατό του το 2019», πρόσθεσε, επισημαίνοντας τη λύπη του για το ότι «γυναίκες και κορίτσια ανυπεράσπιστα και ευάλωτα δεν είχαν την προστασία που τους άξιζε».