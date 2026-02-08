Νέα έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης ρίχνουν φως σε μια ακόμη σκοτεινή πτυχή της δράσης του Τζέφρι Έπσταϊν: την εμμονή του με την ευγονική, τη γονιδιακή μηχανική και την ιδέα της δημιουργίας ενός «υπερανθρώπινου είδους» βασισμένου στο δικό του DNA.

Τα λεγόμενα Epstein Files αποκαλύπτουν ότι, πέρα από τα εγκλήματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων, ο Έπσταϊν επιδείκνυε έντονο ενδιαφέρον για τη γενετική «βελτίωση» του ανθρώπου και τον τρανσουμανισμό. Μέσα από emails και μαρτυρίες, εμφανίζεται να συνδέει τη νοημοσύνη με φυλετικά χαρακτηριστικά και να προβάλλει ρατσιστικές αντιλήψεις περί «ανωτερότητας» συγκεκριμένων γνωρισμάτων, όπως τα γαλάζια μάτια.

Σχέδιο ευγονικής και επιστημονικές συνεργασίες

Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις, ο Έπσταϊν χρηματοδοτούσε επιστημονικά projects και πανεπιστήμια, μεταξύ αυτών και το Personal Genome Project του Χάρβαρντ. Επιστήμονες όπως ο George Church φέρονται να είχαν λάβει οικονομική στήριξη για έρευνες σχετικές με τη γονιδιακή αλληλούχιση και τη χρήση βλαστοκυττάρων.

Σε ορισμένα emails, προτείνεται η επεξεργασία βλαστοκυττάρων μέσω της τεχνολογίας CRISPR με στόχο τη μακροζωία, την αντιστροφή της γήρανσης και τη δημιουργία ενός «νέου ανθρώπινου τύπου» με ανθεκτικότητα σε ασθένειες ή αυξημένη φυσική δύναμη. Αν και δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι οι ιδέες αυτές υλοποιήθηκαν, η πρόθεση του Έπσταϊν να εμπλακεί ενεργά σε τέτοιες πρωτοβουλίες καταγράφεται σε πληθώρα εγγράφων.

Το ράντσο Zorro και οι θεωρίες γονιμοποίησης

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αναφορές στο ράντσο Zorro Ranch στο Νέο Μεξικό, όπου ο Έπσταϊν φέρεται να σχεδίαζε να «γονιμοποιήσει» γυναίκες ώστε να δημιουργήσει απογόνους με το δικό του DNA. Οι πληροφορίες αυτές, που είχαν έρθει στο φως ήδη από το 2019, συνδέονται με μαρτυρίες ότι το σχέδιο έμεινε στο στάδιο της θεωρίας, ωστόσο σχετίζεται με χώρους στους οποίους είχαν καταγραφεί περιστατικά κακοποίησης.

Σύμφωνα με το New York Times Report (2019), ο Έπσταϊν μιλούσε για ένα σχέδιο «βελτίωσης» της ανθρωπότητας, εμπνευσμένο από τον τρανσουμανισμό και την ευγονική, προτείνοντας ακόμη και τη δημιουργία βάσης δεδομένων DNA στα νησιά των Παρθένων.

Επαφές με επιστήμονες και νέα στοιχεία

Τα έγγραφα περιλαμβάνουν επικοινωνίες του Έπσταϊν με γνωστούς γενετιστές και βιολόγους. Σε email του 2014, ο Joseph Thakuria, συνεργάτης του Χάρβαρντ, του πρότεινε να προχωρήσει σε αλληλούχιση του γονιδιώματός του για 2.000 δολάρια, στο πλαίσιο πειραμάτων που θα αφορούσαν τη μακροζωία και την αναγεννητική ιατρική. Το σχέδιο αυτό, ωστόσο, δεν προχώρησε ποτέ.

Παράλληλα, ο Έπσταϊν διατηρούσε επαφές με τον εξελικτικό βιολόγο Robert Trivers, χρηματοδοτώντας έρευνες για τα γονίδια των Τζαμαϊκανών σπρίντερ, χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις ποινικής εμπλοκής του επιστήμονα.

Κύπρος, διαλογισμός και εμπειρίες φωτός

Στα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα εντοπίζεται και το όνομα του Κύπριου επιστήμονα Δρ Ανδρέα Ιωαννίδη. Ο ίδιος, μιλώντας στον ΑΝΤ1, διευκρίνισε ότι δεν γνώριζε πως η έρευνα στην οποία συμμετείχε είχε χρηματοδοτηθεί από τον Έπσταϊν. Όπως τόνισε, η συνεργασία του περιοριζόταν αποκλειστικά με τον Peter Fenwick και το Goldsmiths University of London.

Η έρευνα, που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2017, αφορούσε τη μελέτη των νευρωνικών και φυσιολογικών συσχετισμών εμπειριών φωτός μέσω διαλογισμού. Κύριος ερευνητής ήταν ο καθηγητής Joydeep Bhattacharya, ενώ ο Δρ Ιωαννίδης συμμετείχε στην ανάλυση δεδομένων στο εργαστήριό του στη Λευκωσία. Όπως ανέφερε, αγνοούσε πλήρως την πηγή χρηματοδότησης, καθώς η αμοιβή του προήλθε απευθείας από τον Fenwick.

Ένας επικίνδυνος ιδεολογικός πυρήνας

Οι νέες αποκαλύψεις ενισχύουν την εικόνα ενός ανθρώπου που συνδύαζε τη σεξουαλική εγκληματικότητα με ακραίες ιδεοληψίες περί φυλής, φύλου και γενετικής ανωτερότητας. Για πολλούς αναλυτές, τα Epstein Files δεν αποκαλύπτουν μόνο έναν ακόμη κύκλο διασυνδέσεων της παγκόσμιας ελίτ, αλλά και έναν ιδεολογικό πυρήνα όπου η επιστήμη, η εξουσία και το χρήμα λειτουργούν χωρίς ηθικά όρια.

Αλληλογραφία και επιστημονικές επαφές

Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το CNN, ηλεκτρονικά μηνύματα του 2014 δείχνουν ότι ο γενετιστής Joseph Thakuria, συνεργάτης του Χάρβαρντ, πρότεινε στον Έπσταϊν την αλληλούχηση του γονιδιώματός του μέσω δείγματος σάλιου, έναντι 2.000 δολαρίων. Το σχέδιο περιλάμβανε τη χρήση της τεχνολογίας CRISPR σε βλαστοκύτταρα για «ενίσχυση της μακροζωίας» και δημιουργία μεταλλάξεων με σκοπό την αναγεννητική ιατρική. Η πρόταση συνδεόταν με το πρόγραμμα Personal Genome Project του George Church, χωρίς όμως να προχωρήσει σε εφαρμογή.

Σε ξεχωριστά emails του ίδιου έτους, ο Έπσταϊν φέρεται να συζητούσε με τον εξελικτικό βιολόγο Robert Trivers για έρευνες στη γενετική των Τζαμαϊκανών σπρίντερ, όπως του Usain Bolt, καθώς και για μελέτες στη «βιολογία των διεμφυλικών». Ο Trivers δεν συνδέθηκε με παράνομες δραστηριότητες, ωστόσο έλαβε οικονομική στήριξη από τον Έπσταϊν για αρκετά χρόνια.

Οράματα και προτάσεις

Δημοσίευμα των New York Times το 2019 ανέφερε ότι ο Έπσταϊν οραματιζόταν τη «γονιμοποίηση» γυναικών στο ράντσο του στο Νέο Μεξικό, με στόχο –όπως υποστήριζε– να «διαδώσει» το DNA του, εμπνευσμένος από ιδέες ευγονικής. Παράλληλα, σχεδίαζε τη δημιουργία καταλόγου DNA στα νησιά του, σε συνεργασία με επιστήμονες όπως ο Church.

Σύμφωνα με τη διαδικτυακή πλατφόρμα Factually.co, ο Έπσταϊν είχε χρηματοδοτήσει το Χάρβαρντ, το Edge Foundation και ομάδες που ασχολούνταν με τον τρανσουμανισμό. Παράλληλα, διοργάνωνε δείπνα για γενετιστές και προωθούσε προγράμματα πληθυσμιακής γενετικής, με στόχο φορολογικά οφέλη. Σε συνεργασία με τον Stephen Kosslyn, φέρεται να είχε παρουσιάσει και πρόταση για ένα λεγόμενο «pleasure genome».

Ο ρόλος του Joseph Thakuria

Ο Thakuria, ανώτερος ιατρός στο Massachusetts General Hospital και συνδεδεμένος με το Χάρβαρντ, συμμετείχε τότε σε ερευνητικές πρωτοβουλίες γονιδιωματικής. Το 2014 προώθησε στον Έπσταϊν πρόταση για ιδιωτικό πρόγραμμα γονιδιακής χαρτογράφησης, με στόχο την ταυτοποίηση γενετικών παραγόντων ασθενειών και εξατομικευμένων θεραπειών.

Τον Ιούνιο του ίδιου έτους, ο Thakuria απέστειλε αναλυτική προσφορά που περιλάμβανε:

Αρχικό κόστος 2.000 δολαρίων για τη μερική καταγραφή του γονιδιώματος του Έπσταϊν.

για τη μερική καταγραφή του γονιδιώματος του Έπσταϊν. Μελέτες μακροζωίας μέσω πειραμάτων σε βλαστοκύτταρα, με στόχο την αναζωογόνηση ιστών και οργάνων.

μέσω πειραμάτων σε βλαστοκύτταρα, με στόχο την αναζωογόνηση ιστών και οργάνων. Το σχέδιο «Venus Project», εκτιμώμενου κόστους 160.000 δολαρίων, που επικεντρωνόταν στη γενετική των χαρακτηριστικών του προσώπου. Ο Thakuria το χαρακτήρισε ως προκαταρκτική ιδέα χωρίς χρηματοδότηση ή υλοποίηση.

Ο επιστήμονας ανέφερε ότι είχε γνωρίσει τον Έπσταϊν μέσω του Church, ο οποίος είχε λάβει χρηματοδότηση από τον τελευταίο. Μετά τη δημοσιοποίηση των αρχείων, δήλωσε λύπη που δεν γνώριζε το πλήρες ποινικό υπόβαθρο του Έπσταϊν και τόνισε πως καμία από τις προτάσεις δεν προχώρησε πέρα από θεωρητικό στάδιο.

Τα παραπάνω στοιχεία περιλαμβάνονται στα αρχεία του DOJ για τον Έπσταϊν που δόθηκαν στη δημοσιότητα το 2026, προσφέροντας νέα εικόνα για το δίκτυο επιστημονικών επαφών και τα αμφιλεγόμενα σχέδιά του γύρω από τη γενετική και τη μακροζωία.