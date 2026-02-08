Η πρεσβευτής της Νορβηγίας στην Ιορδανία Μόνα Γιουλ υπέβαλε την παραίτησή της, μετά την έναρξη έρευνας για τις φερόμενες σχέσεις της με τον Αμερικανό σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπστιν, όπως ανακοίνωσε το νορβηγικό υπουργείο Εξωτερικών. Η Γιουλ είχε διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στις προσπάθειες επίλυσης της ισραηλινοπαλαιστινιακής σύγκρουσης.

«Είναι μια απόφαση ορθή και απαραίτητη … Οι επαφές της Γιουλ με τον καταδικασμένο δράστη σεξουαλικών εγκλημάτων Έπστιν κατέδειξαν ένα σοβαρό σφάλμα κρίσης», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Έσπεν Μπαρτ Έιντε. Ο ίδιος επισήμανε ότι η διπλωμάτης προχώρησε στην απόφαση αυτή έπειτα από συζητήσεις με το υπουργείο.

Η Γιουλ είχε συμμετάσχει στις μυστικές ισραηλινοπαλαιστινιακές διαπραγματεύσεις που οδήγησαν στις Συμφωνίες του Όσλο στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Το όνομά της περιλαμβάνεται στα νέα έγγραφα της υπόθεσης Έπστιν που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την αμερικανική δικαιοσύνη.

Τα καθήκοντά της είχαν ήδη ανασταλεί προσωρινά τη Δευτέρα, προκειμένου να διερευνηθούν οι φερόμενες σχέσεις της με τον Έπστιν. Σύμφωνα με νορβηγικά μέσα ενημέρωσης, ο Έπστιν, ο οποίος αυτοκτόνησε το 2019 μέσα στη φυλακή, είχε μεταβιβάσει 10 εκατομμύρια δολάρια στα δύο παιδιά της Γιουλ και του συζύγου της, διπλωμάτη Τέργε Ροντ-Λάρσεν, που είχε επίσης συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις για τις συμφωνίες του Όσλο.

Ο Έιντε ανέφερε ότι το υπουργείο Εξωτερικών θα συνεχίσει τις συνομιλίες με τη Γιουλ, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για να καθοριστεί η έκταση των συναλλαγών τους.

Εκπροσωπώντας την πελάτισσά του, ο δικηγόρος Τόμας Σκιέλμπρεντ δήλωσε ότι η Γιουλ παραιτήθηκε «επειδή η κατάσταση στην οποία βρίσκεται την εμποδίζει να ασκήσει με υπεύθυνο τρόπο τα καθήκοντά της» και αποτελεί «τεράστια πηγή στρες για την ίδια και την οικογένειά της».

Αντιδράσεις στη Νορβηγία

Η υπόθεση Έπστιν έχει πλήξει πολιτικούς και βασιλικούς κύκλους της Νορβηγίας. Μεταξύ αυτών, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ Μπόργκε Μπρέντε και ο πρώην πρωθυπουργός Θόρμπγιορν Γιάγκλαντ (1996-1997), σε βάρος του οποίου διεξάγεται έρευνα για διαφθορά.

Η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ, σύζυγος του διαδόχου του θρόνου της Νορβηγίας, της οποίας το όνομα εμφανίζεται επανειλημμένα στα έγγραφα της αμερικανικής δικαιοσύνης, δήλωσε την Παρασκευή πως «μετανιώνει βαθιά» για τη «φιλία» της με τον Έπστιν.