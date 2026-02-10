Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως από αρχεία της υπόθεσης του Τζέφρι Επστάιν που αποσφραγίστηκαν πρόσφατα και δόθηκαν στη δημοσιότητα από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης. Σύμφωνα με τα έγγραφα, οι δεσμοφύλακες του Metropolitan Correctional Center της Νέας Υόρκης φέρονται να χρησιμοποίησαν ένα ψεύτικο σώμα-δόλωμα για να παραπλανήσουν τους δημοσιογράφους μετά τον θάνατό του.

Όπως αναφέρεται, η πραγματική σορός του Επστάιν απομακρύνθηκε κρυφά με ξεχωριστό όχημα, ενώ το υποτιθέμενο σώμα φορτώθηκε σε ένα λευκό βαν με σήμανση του Γραφείου του Ιατροδικαστή Νέας Υόρκης (Office of the Chief Medical Examiner), το οποίο ακολούθησαν τα μέσα ενημέρωσης.

Το σχέδιο παραπλάνησης

Σύμφωνα με εσωτερικό υπόμνημα, επόπτης της φυλακής ενημέρωσε πράκτορες του FBI ότι το προσωπικό σκηνοθέτησε το τέχνασμα για να αποσπάσει την προσοχή των δημοσιογράφων. Κουτιά και σεντόνια τοποθετήθηκαν ώστε να μοιάζουν με ανθρώπινο σώμα, με στόχο να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι πρόκειται για τη σορό του χρηματιστή.

Την ίδια στιγμή, το πραγματικό σώμα του Επστάιν τοποθετήθηκε σε μαύρο όχημα, το οποίο αποχώρησε «χωρίς να γίνει αντιληπτό», επιτρέποντας στους αξιωματούχους να το μεταφέρουν ιδιωτικά. Η παραπλάνηση φέρεται να οργανώθηκε αφού αξιωματούχος προειδοποίησε για τον μεγάλο αριθμό δημοσιογράφων έξω από τη φυλακή.

Το χειρόγραφο σημείωμα στο κελί

Τα αρχεία αποκαλύπτουν επίσης ότι οι ερευνητές βρήκαν ένα χειρόγραφο σημείωμα στο κελί του Επστάιν τη στιγμή του θανάτου του, το οποίο, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, δεν θεωρήθηκε σημείωμα αυτοκτονίας. Το σημείωμα περιλάμβανε παράπονα για τις συνθήκες κράτησης, όπως το φαγητό, τα ντους και την παρουσία εντόμων.

Η αντίδραση των αρχών και οι έρευνες

Τα έγγραφα, που αποτελούν μέρος τριών εκατομμυρίων σελίδων, περιγράφουν πώς οι αξιωματικοί αντέδρασαν στην πίεση των ΜΜΕ τις ώρες που ακολούθησαν τον θάνατο του Επστάιν. Μετά τη διαπίστωση του θανάτου του στο νοσοκομείο, η σορός επέστρεψε στη φυλακή μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες μεταφοράς της.

Σημειώνεται ότι, λόγω της «μεγάλης παρουσίας των ειδησεογραφικών μέσων», το προσωπικό της φυλακής κατήρτισε σχέδιο για να «παρεμποδίσει» την πρόσβαση των δημοσιογράφων κατά την απομάκρυνση του σώματος. Όπως αναφέρεται σε κατάθεση, οι αξιωματικοί «χρησιμοποίησαν κουτιά και σεντόνια για να δημιουργήσουν αυτό που έμοιαζε με ανθρώπινο σώμα… επιτρέποντας στο μαύρο όχημα να αποχωρήσει απαρατήρητο με το σώμα του Επστάιν».

Ο θάνατος και οι αστοχίες ασφαλείας

Ο χρηματιστής κρατούνταν στο Metropolitan Correctional Center με κατηγορίες για διακίνηση ανηλίκων με σκοπό σεξουαλική εκμετάλλευση, έως την ανακοίνωση του θανάτου του στις 10 Αυγούστου 2019. Σύμφωνα με την αστυνομία, βρέθηκε αναίσθητος στο κελί του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

This was the CCTV in the prison Epstein was kept. pic.twitter.com/syaJ4Vl5J3 — donnie (@donnie_defi) February 2, 2026

Ο ιατροδικαστής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για αυτοκτονία διά απαγχονισμού. Ωστόσο, το πόρισμα αμφισβητήθηκε, καθώς υπήρξαν σοβαρές παραλείψεις: οι φρουροί αποκοιμήθηκαν στη βάρδιά τους και οι κάμερες ασφαλείας δεν λειτουργούσαν, δημιουργώντας κρίσιμα κενά στην παρακολούθηση.

Οι ερευνητές επιβεβαίωσαν ότι τουλάχιστον δύο κάμερες είχαν παρουσιάσει βλάβη, γεγονός που εμπόδισε τον ακριβή προσδιορισμό των τελευταίων στιγμών του Επστάιν.