Ο Τζέφρι Έπσταϊν απέκτησε ισχύ και επιρροή χάρη στον πλούτο του, ο οποίος του επέτρεψε να διαπράξει τα εγκλήματά του. Η οικονομική του δύναμη υπήρξε το θεμέλιο της κοινωνικής του επιρροής και, όπως αποκαλύπτουν τα αρχεία, το εργαλείο για τη διάπραξη εγκλημάτων που συγκλόνισαν τον κόσμο.

Η περιουσία του προσέλκυσε πλούσιους και ισχυρούς, ενώ η προέλευσή της παραμένει αντικείμενο ερευνών και θεωριών. Μετά τον θάνατό του, οι αποκαλύψεις για τις πηγές του πλούτου του πολλαπλασιάζονται, προκαλώντας νέα ερωτήματα για το πώς αποκτήθηκε.

Σύμφωνα με έγγραφα που υπέγραψε δύο ημέρες πριν από την αυτοκτονία του το 2019, η περιουσία του εκτιμήθηκε στα 580 εκατομμύρια δολάρια, πριν από φόρους και υποχρεώσεις. Το λεγόμενο 1953 Trust διασφάλιζε την ανωνυμία των δικαιούχων, ενώ η τελική του μορφή, που δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα από το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, αποκάλυψε ότι περισσότεροι από 40 άνθρωποι επρόκειτο να κληρονομήσουν εκατομμύρια δολάρια – μεταξύ αυτών και η Γκισλέιν Μάξγουελ.

Από τα μαθηματικά στην οικονομία

Γεννημένος στη Νέα Υόρκη, ο Έπσταϊν θεωρούνταν ιδιοφυΐα στα μαθηματικά, χωρίς όμως να ολοκληρώσει τις σπουδές του. Ξεκίνησε να διδάσκει σε ιδιωτικό σχολείο για την ελίτ της πόλης, παρά την έλλειψη τυπικών προσόντων. Εκεί γνώρισε τον Άλαν “Ace” Γκρίνμπεργκ, μετέπειτα διευθύνοντα σύμβουλο της Bear Stearns, ο οποίος του άνοιξε τον δρόμο προς τον χρηματοοικονομικό κόσμο.

Η συνεργασία τους αποτέλεσε το πρώτο μεγάλο βήμα στην καριέρα του. Αν και εγκατέλειψε την τράπεζα το 1981 ύστερα από πειθαρχικό παράπτωμα, οι σχέσεις του με τον χρηματοπιστωτικό τομέα δεν διακόπηκαν.

Η άνοδος του πλούτου

Από τη δεκαετία του ’80, ο Έπσταϊν ίδρυσε δικές του εταιρείες, με περιορισμένη διαφάνεια και δραστηριότητες που κινούνταν μεταξύ επενδυτικών συμβουλών και «ανακτήσεων κεφαλαίων» για κυβερνήσεις και επιχειρηματίες. Το 1988 ίδρυσε την J Epstein & Company, η οποία μετεξελίχθηκε σε Financial Trust Company στις Παρθένες Νήσους των ΗΠΑ, γνωστό φορολογικό παράδεισο. Το 2011 δημιούργησε τη Southern Trust Company, που αποτέλεσε τη βασική πηγή των εσόδων του τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με το Forbes, δύο πελάτες αποτέλεσαν τον κορμό των εσόδων του: ο δισεκατομμυριούχος Λες Γουέξνερ, επικεφαλής της Victoria’s Secret, και ο Λεόν Μπλακ, συνιδρυτής της Apollo Global Management. Ο πρώτος φέρεται να του κατέβαλε 200 εκατ. δολάρια έως το 2007, ενώ ο δεύτερος περίπου 170 εκατ. δολάρια μεταξύ 2012 και 2017.

Απώλειες και νέες εταιρείες

Η οικονομική κρίση του 2008 έπληξε σοβαρά τον Έπσταϊν. Η Financial Trust υπέστη ζημίες ύψους 166 εκατ. δολαρίων, ενώ η κατάρρευση της Bear Stearns – στην οποία είχε επενδύσει – σηματοδότησε την αρχή της πτώσης του. Ωστόσο, ίδρυσε νέες εταιρείες, αναζητώντας τρόπους να ανακτήσει τον πλούτο του.

Δίκτυο offshore και αμφιλεγόμενες συναλλαγές

Έρευνα του International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) αποκάλυψε ότι ο Έπσταϊν διατηρούσε δίκτυο υπεράκτιων εταιρειών σε φορολογικούς παραδείσους, μέσω των οποίων «έκρυβε» την πραγματική του περιουσία. Ανάμεσά τους και η Liquid Funding Ltd, στην οποία συμμετείχε η Bear Stearns.

Υποψίες και θεωρίες

Τα έγγραφα του Υπουργείου Δικαιοσύνης ενίσχυσαν τις υποψίες ότι ο πλούτος του ενδεχομένως να συνδέεται με εκβιασμούς εύπορων προσώπων, μέσω καταγραφών ιδιωτικών πράξεων στα ακίνητά του. Αν και δεν υπάρχουν αποδείξεις εις βάρος συγκεκριμένων συνεργατών του, η θεωρία αυτή παραμένει αντικείμενο δημοσιογραφικής διερεύνησης.

Οι συναλλαγές και η τράπεζα JPMorgan

Η τράπεζα JPMorgan, που συνεργάστηκε με τον Έπσταϊν από το 1998 έως το 2013, εντόπισε πάνω από 1 δισ. δολάρια σε ύποπτες συναλλαγές μετά τον θάνατό του. Σύμφωνα με τους New York Times, χιλιάδες μεταφορές χρημάτων ενδέχεται να συνδέονται με κυκλώματα εμπορίας ανθρώπων.

Η αλήθεια πίσω από την περιουσία

Δημοσιογράφοι και ερευνητές συνεχίζουν να αναζητούν την πραγματική έκταση του πλούτου του Έπσταϊν. Η ιστορία του αποκαλύπτει έναν άνθρωπο που ήξερε να χειραγωγεί και να εκμεταλλεύεται τα δίκτυα ισχύος γύρω του. Δεν αποκλείεται, όταν ολοκληρωθούν οι δικαστικές διαδικασίες και οι αποζημιώσεις των θυμάτων, να εντοπιστούν ακόμη αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία.

Πηγή: Skynews