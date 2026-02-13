Η Κάθι Ρούμλερ ανακοίνωσε την παραίτησή της από τη θέση της επικεφαλής νομικών θεμάτων και γενικής νομικής συμβούλου της Goldman Sachs, με ισχύ από τις 30 Ιουνίου 2026, μετά τη δημοσιοποίηση email που φανερώνουν τη στενή της σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν, τον οποίο αποκαλούσε «θείο Τζέφρι». Η Ρούμλερ είχε διατελέσει νομική σύμβουλος του Λευκού Οίκου επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα και βρίσκεται στο επίκεντρο έντονου δημόσιου ενδιαφέροντος λόγω των δεσμών της με τον Έπσταϊν.

Δώρα και επαφές με τον Έπσταϊν

Σύμφωνα με τα email που ήρθαν στο φως, η Ρούμλερ διατηρούσε επικοινωνία με τον Έπσταϊν ακόμη και μετά την καταδίκη του το 2008 για σεξουαλικά εγκλήματα και την εγγραφή του ως δράστη σεξουαλικών αδικημάτων.

Κατά την ιδιωτική της πρακτική μετά την αποχώρησή της από τον Λευκό Οίκο το 2014, είχε λάβει δώρα υψηλής αξίας από τον Έπσταϊν, όπως πολυτελείς τσάντες και γούνα. Σε ένα από τα email του 2018, η Ρούμλερ έγραφε:

«Τόσο όμορφο και προσεγμένο! Ευχαριστώ πολύ, θείε Τζέφρι!»

Η πρακτική της λήψης δώρων από πελάτες ή τρίτους θεωρείται ανεπίτρεπτη για στελέχη της Wall Street, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για αντικείμενα μεγάλης αξίας, σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας της Goldman Sachs.

Στήριξη από τη διοίκηση της Goldman Sachs

Παρά την εμπλοκή της υπόθεσης, η Ρούμλερ είχε τη στήριξη της ανώτατης ηγεσίας της τράπεζας. Ο διευθύνων σύμβουλος της Goldman Sachs, Ντέιβιντ Σόλομον, είχε δηλώσει τον Δεκέμβριο ότι η Ρούμλερ είναι εξαιρετική δικηγόρος και είχε την πλήρη εμπιστοσύνη του.

Μετά την ανακοίνωση της παραίτησής της, ο Σόλομον τόνισε:

«Ως μία από τις πιο καταρτισμένες επαγγελματίες στον τομέα της, η Κάθι υπήρξε μέντορας και φίλη για πολλούς από τους ανθρώπους μας και θα μας λείψει».

Επαφές και επικοινωνίες με τον Έπσταϊν

Έγγραφα των αρχών δείχνουν ότι ο Έπσταϊν τηλεφώνησε στο κινητό της Ρούμλερ τη νύχτα της σύλληψής του στις 6 Ιουλίου 2019. Τα στοιχεία αναφέρουν ότι μεταξύ 2014 και 2019 η Ρούμλερ είχε εκτεταμένη επικοινωνία με τον Έπσταϊν, ακόμη και μετά την καταδίκη του.

Οι συνομιλίες περιλάμβαναν συμβουλές προς τον Έπσταϊν για το πώς να απαντήσει σε ερωτήσεις των μέσων ενημέρωσης σχετικά με την προνομιακή μεταχείριση που φερόταν να είχε λάβει το 2019.

Σε δήλωσή της στις 3 Φεβρουαρίου 2026, η Ρούμλερ ανέφερε:

«Ήμουν δικηγόρος υπεράσπισης όταν συνεργαζόμουν με τον Τζέφρι Έπσταϊν».

