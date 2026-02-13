Το Sky News αποκάλυψε ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων από το 2014, σύμφωνα με την οποία ο καταδικασμένος για σεξουαλικά αδικήματα Τζέφρι Έπσταϊν ζήτησε από συνεργάτη του να εγκαταστήσει κρυφές κάμερες στο σπίτι του στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα.

Ο βοηθός του απάντησε ότι σχεδίαζε να τις κρύψει μέσα σε κουτιά χαρτομάντηλων. Τα μηνύματα περιλαμβάνονταν σε εκατομμύρια έγγραφα που δημοσιοποίησε το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης τον περασμένο μήνα.

Σε email της 5ης Φεβρουαρίου 2014, ο Έπσταϊν έδωσε εντολή: «Ας πάρουμε τρεις κρυφές κάμερες με ανίχνευση κίνησης, που καταγράφουν, ευχαριστώ» Πέντε ώρες αργότερα, έλαβε απάντηση: «Τζέφρι, αγόρασα ήδη δύο κάμερες με αισθητήρα κίνησης από το κατάστημα Spy Store στο Φορτ Λόντερντεϊλ χθες… Τώρα τις εγκαθιστώ σε κουτιά χαρτομάντιλων.»

Η ομάδα Data & Forensics του Sky News έχει εξετάσει περισσότερα από χίλια αποσπασματικά βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Πολλά από αυτά φαίνεται να έχουν τραβηχτεί στο γραφείο του Έπσταϊν στο σπίτι του στη Φλόριντα.

Σε ένα από τα βίντεο διακρίνεται άνδρας, που φαίνεται να είναι ο ίδιος ο Έπσταϊν, να συνομιλεί με γυναίκες στο δωμάτιο. Σε άλλο βίντεο, μια γυναίκα εμφανίζεται γονατιστή δίπλα του.

Το Sky News επισημαίνει ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει πότε ακριβώς καταγράφηκαν τα πλάνα από τις κάμερες του γραφείου.

Πηγή: Sky News