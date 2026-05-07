Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε η Ρίτας στον ημιτελικό του Final Four του BCL στην Μπανταλόνα, επικρατώντας με άνεση της Τενερίφης με 87-69 και παίρνοντας το εισιτήριο για τον τελικό της διοργάνωσης.

H εξέλιξη του αγώνα

Οι Λιθουανοί είχαν τον έλεγχο σχεδόν σε ολόκληρη τη διάρκεια της αναμέτρησης, παρουσιάζοντας εξαιρετική εικόνα και στις δύο πλευρές του παρκέ. Πλέον, περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλό τους από το ζευγάρι ΑΕΚ – Μάλαγα, ενόψει του μεγάλου τελικού του Σαββάτου (9/5, 21:00).

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τη Ρίτας ήταν ο Χάρντινγκ, ο οποίος ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 29 πόντους, πέντε ασίστ και τρία ριμπάουντ, οδηγώντας την ομάδα του επιθετικά. Πολύτιμες βοήθειες πρόσφεραν επίσης οι Σμιθ και Μασιούλις, που σημείωσαν από 12 πόντους. Από πλευράς Τενερίφης, ξεχώρισε ο πολύπειρος Χουέρτας με 21 πόντους και πέντε ασίστ.

Η ισπανική ομάδα μπήκε καλύτερα στο ματς και πήρε προβάδισμα στα πρώτα λεπτά, όμως η Ρίτας αντέδρασε άμεσα και με επιμέρους σκορ 16-7 ανέτρεψε την κατάσταση, κλείνοντας το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά με 18-17.

Στη δεύτερη περίοδο οι Λιθουανοί συνέχισαν να ελέγχουν τον ρυθμό και έφτασαν μέχρι το +9, διατηρώντας σταθερά το προβάδισμα μέχρι την ανάπαυλα, όπου πήγαν προηγούμενοι με 40-34.

Η Τενερίφη προσπάθησε να επιστρέψει στο τρίτο δεκάλεπτο, μειώνοντας προσωρινά τη διαφορά, όμως η Ρίτας βρήκε ξανά λύσεις στην επίθεση και ανέκτησε τον απόλυτο έλεγχο, χτίζοντας διψήφια διαφορά.

Στην τελευταία περίοδο οι Λιθουανοί ανέβασαν ακόμη περισσότερο την ένταση, έτρεξαν επιμέρους σερί και «κλείδωσαν» τη νίκη, μετατρέποντας τα τελευταία λεπτά σε παράσταση θριάμβου.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 18-17, 40-34, 62-53, 87-69

ΡΙΤΑΣ (Ζιμπένας): Μαρτσιουλιόνις 4 (5 ασίστ), Γκουντάιτις 5 (9 ριμπάουντ), Μπρούνκε 6 (4 ριμπάουντ), Χάρντινγκ 29 (10/15 δίποντα, 5 ασίστ), Εχόντας 2, Μασιούλις 12 (2/4 τρίποντα), Κάρολαϊν 7, Λουκόσιους, Σαρτζιούνας 6 (2 ριμπάουντ), Σμιθ 12 (2/3 τρίποντα), Παλιουκένας 4 (5 ριμπάουντ).

ΤΕΝΕΡΙΦΗ (Βιντορέτα): Φερνάντες 5, Φιτιπάλδο, Χουέρτας,21 (8/15 δίποντα, 5 ασίστ), Σάστρε 5, Σερμαντίνι 10 (7 ριμπάουντ), Αμπρομάιτις 4 (4 ριμπάουντ), Σανγκαρέ, Γκιεντράιτις 2, Αλντερέτε, Γκουέρα 13 (6 ριμπάουντ), Ντόρνεκαμπ 2, Μιλς 7 (3 ασίστ).