Οι Μπακς νίκησαν τους Πέισερς με 134-123, ωστόσο η ανησυχία κυριάρχησε για λίγο, όταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προσγειώθηκε άτσαλα στο παρκέ και φάνηκε να γυρίζει ελαφρώς το γόνατό του κατά τη διάρκεια της τρίτης περιόδου.

Παρά το στιγμιαίο σοκ, ο «Greek Freak» εμφανίστηκε καθησυχαστικός μετά το τέλος της αναμέτρησης. «Θα πάω σπίτι, θα ξεκουραστώ και θα δω πώς θα αισθάνομαι αύριο. Θα δοκιμάσω να κάνω και μερικές ασκήσεις με βάρη και, αν υπάρχει κάποια ενόχληση, θα το αντιμετωπίσουμε από εκεί και πέρα. Προς το παρόν, δεν με ενοχλεί ιδιαίτερα», ανέφερε ο 31χρονος σταρ.

Μέχρι τη στιγμή που αποχώρησε από το παιχνίδι, είχε ήδη προλάβει να πραγματοποιήσει εξαιρετική εμφάνιση, καταγράφοντας 31 πόντους, 14 ριμπάουντ και 8 ασίστ σε μόλις 23 λεπτά συμμετοχής.

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, επιθυμούσε να επιστρέψει στο παρκέ και να συνεχίσει τον αγώνα, ωστόσο το ιατρικό επιτελείο των Μπακς δεν του το επέτρεψε για προληπτικούς λόγους. Πλέον αναμένεται να υποβληθεί σε έναν απαραίτητο κύκλο εξετάσεων μέσα στις επόμενες ώρες, με τις πιθανότητες επιστροφής του στη δράση να θεωρούνται μεγάλες εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά.

Ακολουθούν αναλυτικά όσα δήλωσε ο Αντετοκούνμπο:

«Ήθελα να επιστρέψω στο παιχνίδι. Με κοίταξαν και είπαν: “Όχι, δεν αξίζει τον κόπο”. Για μένα κάθε παιχνίδι αξίζει τον κόπο, δεν παίρνω τίποτα ως δεδομένο και κάθε φορά που είμαι στο παρκέ το εκτιμώ, ειδικά τώρα που βρίσκω τον ρυθμό μου και νιώθω καλά. Όμως κάποιες φορές πρέπει να ακούς τι σου λένε. Ένιωθα ότι μπορούσα να τελειώσω το ματς, αλλά το σταφ μού είπε πως δεν θα ήταν έξυπνο να πιεστώ».