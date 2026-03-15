Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποχώρησε με πρόβλημα στο γόνατο προς το τέλος της τρίτης περιόδου στον αγώνα των Μπακς με τους Πέισερς, παρά την εντυπωσιακή του απόδοση μέχρι εκείνη τη στιγμή.

Ο «Greek Freak» είχε μέχρι το 23ο λεπτό 31 πόντους (11/22 δίποντα, 9/13 βολές), 14 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 1 λάθος και 1 φάουλ, προτού επιχειρήσει ένα καρφί μπροστά στον Τζέι Χαφ και προσγειωθεί άτσαλα. Αρχικά προσπάθησε να συνεχίσει, αλλά τελικά οδηγήθηκε στα αποδυτήρια με τη βοήθεια του φυσιοθεραπευτή του. Λίγα λεπτά αργότερα επέστρεψε στον πάγκο, δείχνοντας την αποφασιστικότητά του να επανέλθει στο παιχνίδι.

Δείτε τη φάση του τραυματισμού:

— Milwaukee Bucks (@Bucks) March 15, 2026