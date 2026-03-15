Η 25η αγωνιστική της Stoiximan Super League ολοκληρώθηκε με ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό και ΑΕΚ να ισοβαθμούν στους 57 βαθμούς, αυξάνοντας τη δράση και την αγωνία για την κατάκτηση του τίτλου πριν την εκκίνηση των playoff.

Ο Παναθηναϊκός μετά την νίκη στο ΟΑΚΑ κόντρα στη Ρεάλ Μπέτις, δεν κατάφερε να πάρει κάτι παράπανω από τον ένα βαθμό στην αναμέτρηση στο «Απόστολος Νικολαΐδης» με τον Παναιτωλικό, και συνεχίζει σταθερά στην 4η θέση.

Η 26η και τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 22 Μαρτίου και όλα τα επτά παιχνίδια θα διεξαχθούν ταυτόχρονα στις 19:00.

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την ΑΕΛ Novibet στο «Γ. Καραϊσκάκης», η ΑΕΚ την Κηφισιά στη Νέα Φιλαδέλφεια και ο ΠΑΟΚ θα ταξιδέψει στον Βόλο για να αντιμετωπίσει την τοπική ομάδα.

Το πρόγραμμα της 26ης αγωνιστικής:

Κυριακή 22 Μαρτίου

19:00 Αστέρας Τρίπολης – Παναθηναϊκός

19:00 ΑΕΚ – Κηφισιά

19:00 Άρης – ΟΦΗ

19:00 Βόλος – ΠΑΟΚ

19:00 Λεβαδειακός – Ατρόμητος

19:00 Ολυμπιακός – ΑΕΛ Novibet

19:00 Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός

Η βαθμολογία: