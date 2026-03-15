Στη Ρωσία σοκ έχει προκαλέσει η ομολογία του 20χρονου ποδοσφαιριστή Ντανίλ Σεκάτς, ο οποίος παραδέχθηκε ότι δολοφόνησε μια επιχειρηματία στο διαμέρισμά της στη Μόσχα, εκτελώντας εντολές απατεώνων. Ο νεαρός κατηγορείται για ανθρωποκτονία και αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 15 ετών. Σε δηλώσεις του, ο Σεκάτς εμφανίστηκε μετανιωμένος, λέγοντας: «Ομολογώ τα πάντα και μετανιώνω».

Σύμφωνα με την ομολογία του που δημοσιοποιήθηκε μέσω Telegram, ο δράστης επισκέφθηκε το διαμέρισμα με σκοπό να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο και, κατόπιν εντολών των απατεώνων, προχώρησε στη δολοφονία της ιδιοκτήτριας. Το έγκλημα σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή, όταν η επιχειρηματίας δέχθηκε πολλαπλά χτυπήματα και μαχαιριές, επειδή αρνήθηκε να αποκαλύψει τον συνδυασμό του χρηματοκιβωτίου. Στο διαμέρισμα βρισκόταν επίσης η 16χρονη κόρη της, την οποία κρατούσε ο δράστης για αρκετές ώρες με τη βία.

Μετά την πράξη του, ο Σεκάτς πέταξε από το παράθυρο τα κλοπιμαία, που περιλάμβαναν κοσμήματα και συλλεκτικά νομίσματα. Η σύλληψή του έγινε την επόμενη ημέρα σε ξενοδοχείο περίπου 14 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο του εγκλήματος. Ο Σεκάτς είχε αγωνιστεί πρόσφατα στη δεύτερη ομάδα της Ουράλ και στο παρελθόν είχε περάσει από τη Λοκομοτίβ Μόσχας. Λίγες ημέρες πριν από το περιστατικό, είχε αποχωρήσει από την ομάδα, δηλώνοντας ότι θα ταξίδευε στη Μόσχα για σπουδές.