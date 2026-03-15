Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις υποχρεώσεις της στη Volley League με νίκη, επικρατώντας με 3-2 σετ (25-11, 18-25, 25-18, 21-25, 15-11) του ΑΟ Θήρας στο κλειστό του Ρέντη «Μ. Μερκούρη», για την 21η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Οι «ερυθρόλευκες» του Μπράνκο Κοβάτσεβιτς προηγήθηκαν με 2-1 στα σετ, παίρνοντας το βαθμό που χρειαζόντουσαν και στη συνέχεια ο Μπράνκο Κοβάτσεβιτς μοίρασε το χρόνο συμμετοχής, δίνοντας ανάσες σε ορισμένες αθλήτριες. Στο τάι μπρεικ οι «ερυθρόλευκες» παρότι βρέθηκαν πίσω στο σκορ, έδειξαν αποτελεσματικότητα στα κρίσιμα σημεία και έφτασαν στη νίκη μία «στροφή» πριν από το φινάλε της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος.

Το πρώτο σετ ξεκίνησε ισορροπημένα, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν πόντο-πόντο στο σκορ. Ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ με την Κόνεο (1-0), όμως η Θήρα απάντησε άμεσα και πήρε μικρό προβάδισμα (1-2), μετά από άουτ επίθεση της Κούμπουρα. Οι «ερυθρόλευκες» αντέδρασαν γρήγορα και με την Κούμπουρα ισοφάρισαν (2-2), αλλά το μπλοκ πάνω στην Κόνεο έφερε ξανά μπροστά τις φιλοξενούμενες (2-3). Η Στεφάνοβιτς κράτησε τον Ολυμπιακό κοντά στο σκορ (3-3, 4-4) και στη συνέχεια η Αμπντεραχίμ έδωσε προβάδισμα στις γηπεδούχες (5-4).

Από εκείνο το σημείο, ο Ολυμπιακός άρχισε να βρίσκει ρυθμό. Με τη Ντι Ιούλιο και την Εμμανουηλίδου οι «ερυθρόλευκες» πήραν προβάδισμα (7-5), ενώ το μπλοκ πάνω στη Γενητσαρίδη διαμόρφωσε το 8-5, ολοκληρώνοντας ένα σερί 3-0 που έφερε τον Ολυμπιακό στο +3 και ανάγκασε τον πάγκο της Θήρας να καλέσει τάιμ άουτ. Μετά τη διακοπή, οι «ερυθρόλευκες» διατήρησαν τον έλεγχο του σετ, φτάνοντας στο 11-6 με την Κούμπουρα, ενώ η Κόνεο με μπλοκ άουτ έγραψε το 12-7.

Η Κούμπουρα συνέχισε να δίνει λύσεις στην επίθεση, διαμορφώνοντας το 13-8 και κρατώντας τον Ολυμπιακό σε σταθερό προβάδισμα το οποίο αυξανόταν (15-9, 16-9, 17-10, 18-10). Στη συνέχεια η Αμπντεραχίμ έγραψε το 19-11 και η Ντι Ιούλιο με το δεύτερο άσο το 21-11 για την ομάδα του Μπράνκο Κοβάτσεβιτς που είχε βάλει τις βάσεις για την κατάκτηση του 1ου σετ πράγμα που έπραξε με το 25-11.

Στο δεύτερο σετ, ο ΑΟ Θήρας μπήκε πιο δυνατά και πήρε από νωρίς προβάδισμα (0-4), αναγκάζοντας τον Μπράνκο Κοβάτσεβιτς να καλέσει τάιμ άουτ. Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να αντιδράσει και μείωσε με την Κούμπουρα (2-4), ενώ εκμεταλλεύτηκε και επίθεση άουτ των φιλοξενούμενων για το 3-4. Ωστόσο, η ομάδα της Σαντορίνης διατήρησε το προβάδισμα (3-6), με τη Στεφάνοβιτς να μειώνει σε 4-6, αλλά τη Θήρα να ξεφεύγει ξανά (4-8). Οι «ερυθρόλευκες» προσπάθησαν να μείνουν κοντά στο σκορ, με μπλοκ της Ντι Ιούλιο για το 5-8 και πόντους της Αμπντεραχίμ να μειώνουν σε 7-11 και 8-11.

Η Θήρα, όμως, κράτησε τον έλεγχο του σετ και διατήρησε σταθερά τη διαφορά (8-12, 9-13), παρά τις προσπάθειες του Ολυμπιακού με την Αμπντεραχίμ (10-13) και τη Στεφάνοβιτς (11-15). Οι φιλοξενούμενες συνέχισαν να έχουν προβάδισμα, φτάνοντας στο 12-17, ενώ οι «ερυθρόλευκες» πλησίασαν με άουτ επίθεση της Θήρας (13-17). Στην τελική ευθεία, ωστόσο, η ομάδα της Σαντορίνης διατήρησε τον έλεγχο, φτάνοντας τελικά στην κατάκτηση του σετ με 25-18 για το 1-1.

Στο τρίτο σετ, ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με την Κόνεο (1-0) και την Κούμπουρα (2-0), φτάνοντας στο 3-1. Η Θήρα προσπάθησε να μείνει κοντά στο σκορ (3-2, 4-3), όμως οι «ερυθρόλευκες» διατηρούσαν μικρό προβάδισμα (4-2, 5-4). Οι φιλοξενούμενες, ωστόσο, ι έφεραν το σετ στα ίσια (5-5), πριν περάσουν μπροστά στο σκορ. Η ομάδα της Σαντορίνης πήρε προβάδισμα (6-7, 7-8) και στη συνέχεια αύξησε τη διαφορά, εκμεταλλευόμενη κάποια λάθη των γηπεδούχων, φτάνοντας στο 7-10 και παίρνοντας τον έλεγχο του σετ στο συγκεκριμένο σημείο.

Μετά το τάιμ άουτ του Μπράνκο Κοβάτσεβιτς οι πρωταθλήτριες έβγαλαν αντίδραση και με ένα 3-0 ισοφάρισαν σε 10-10, προηγήθηκαν στο 12-11 και ξέφυγαν με +2 στο 13-11 ύστερα από επίθεση των φιλοξενούμενων που πέρασε άουτ ενώ μετά από νέο λάθος διαμορφώθηκε το 14-11 πριν μειώσει ο Α.Ο. Θήρας σε 14-13. Στη συνέχεια η Στεφάνοβιτς διαμόρφωσε το 15-13, η Ντι Ιούλιο κράτησε το προβάδισμα (16-14), η Αμπντεραχίμ έκανε το 17-15 και η Εμμανουηλίδου ανέβασε τη διαφορά στο 18-16.

Η Κόνεο με δύο διαδοχικούς πόντους έγραψε το 19-17 και το 20-17, πριν η Κούμπουρα με μπλοκ διαμορφώσει το 21-17, με τον Ολυμπιακό να παίρνει ξεκάθαρο προβάδισμα στην τελική ευθεία του σετ. Με νέο μπλοκ από τη Στεφάνοβιτς διαμορφώθηκε το 22-17, για τον Ολυμπιακό που έφτασε στο 25-18 και ανέκτησε το προβάδισμα με 2-1 στα σετ.

Στο τέταρτο σετ, η Θήρα μπήκε ξανά με προβάδισμα (0-2), όμως ο Ολυμπιακός αντέδρασε άμεσα με μπλοκ της Οικονομίδου για το 1-2. Οι φιλοξενούμενες διατηρούσαν μικρό προβάδισμα (1-3, 2-3), αλλά η Οικονομίδου έφερε το σετ στα ίσια (3-3). Η ομάδα της Σαντορίνης πέρασε ξανά μπροστά (3-5, 4-6), με τις «ερυθρόλευκες» να παραμένουν κοντά στο σκορ (5-6), πριν η Αμπντεραχίμ μειώσει σε 6-7.

Η Αμπντεραχίμ ισοφάρισε με άσο (7-7), όμως η Θήρα πήρε και πάλι το προβάδισμα (7-8). Ο Ολυμπιακός απάντησε με την Κόνεο για το 8-8 και την Οικονομίδου για το 9-9, αλλά οι φιλοξενούμενες ξέφυγαν εκ νέου (9-12). Οι «ερυθρόλευκες» μείωσαν σε 10-12, ενώ η Στεφάνοβιτς έκανε το 11-13, όμως η Θήρα διατήρησε το προβάδισμα (11-14), με τον Ολυμπιακό να παραμένει κοντά στο σκορ (12-14, 14-18, 15-18, 16-19). Η Κόνεο μείωσε σε 17-20, όμως η Θήρα κράτησε το προβάδισμα (17-22). Η Αμπντεραχίμ σημείωσε το 18-22 και η Εμμανουηλίδου το 20-24, αλλά η ομάδα της Σαντορίνης κατέκτησε τελικά το σετ με 25-21, στέλνοντας το παιχνίδι στο τάι μπρέικ.

Στο τάι μπρέικ, η ομάδα της Σαντορίνης πήρε προβάδισμα με 1-3 το οποίο διατήρησε στο ξεκίνημα (2-4, 2-5) και αύξησε τη διαφορά στο 4-7. Όμως Ο Ολυμπιακός, όμως, δεν άφησε το παιχνίδι να ξεφύγει, αφού μείωσε σταδιακά (5-7, 6-7) και ισοφάρισε με άσο της Ντι Ιούλιο (7-7), πριν περάσει μπροστά με μπλοκ της Στεφάνοβιτς για το 8-7.

Μετά το προβάδισμα του Ολυμπιακού (8-7), η Θήρα ισοφάρισε (8-8) και πέρασε ξανά μπροστά στο σκορ (8-9, 8-10). Οι «ερυθρόλευκες» απάντησαν με την Κόνεο για το 9-10 και έφεραν το σετ στα ίσια (10-10). Οι φιλοξενούμενες πήραν εκ νέου προβάδισμα (10-11), όμως η Στεφάνοβιτς ισοφάρισε σε 11-11 και η Εμμανουηλίδου έδωσε προβάδισμα στον Ολυμπιακό με 12-11, σε ένα ιδιαίτερα αμφίρροπο τάι μπρέικ. Ακολούθησε το 13-11 δια χειρός Κούμπουρα, το ματς μπολ στο 14-11 με την Φακοπουλίδου για να τελειώσει το ματς με άσο η Στεφάνοβιτς.

Τα σετ: 3-2 σε 1.54, 25-11 (20’), 18-25 (24’), 25-18 (25’), 21-25 (29’), 15-11 (16’)

Η διακύμανση:

1ο σετ: 8-5, 16-9, 21-11, 25-11

2ο σετ: 4-8, 12-16, 14-21, 18-25

3ο σετ: 7-8, 16-14, 21-17, 25-18

4ο σετ: 7-8, 12-16, 17-21, 21-25

5ο σετ: 2-5, 8-10, 12-11, 15-11

*Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 7 άσους, 65 επιθέσεις, 13 μπλοκ και 20 λάθη αντιπάλων ενώ του ΑΟ Θήρας από 1 άσο, 59 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπράνκο Κοβάσεβιτς): Εμμανουηλίδου 4 (4/13 επ.), Κούμπουρα 21 (17/41 επ., 1 άσος, 3 μπλοκ), Στεφάνοβιτς 14 (10/16 επ., 1 άσος, 3 μπλοκ), Αμπντεραχίμ 18 (15/42 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ, 63% υπ. – 30% άριστες), Κόνεο 13 (12/32 επ., 1 μπλοκ, 52% υπ. – 30% άριστες), Ντι Ιούλιο 7 (2/3 επ., 3 άσοι, 2 μπλοκ) / Αρτακιανού (λ., 62% υπ. – 35% άριστες), Σαμπάτη (λ.), Ηλιοπούλου 1 (1 άσος), Φακοπολίδου 1 (1/3 επ., 25% υπ. – 25% άριστες), Οικονομίδου 6 (4/11 επ., 2 μπλοκ)

ΑΟ ΘΗΡΑΣ (Μανώλης Σκουλικάρης): Αντσάντε 1 (1/4 επ.), Πάβιτσιτς 18 (17/39 επ., 1 μπλοκ, 42% υπ. – 27% άριστες), Σιρίνινα 7 (4/16 επ., 3 μπλοκ), Μάασε 22 (20/47 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Γενιτσαρίδη 15 (13/33 επ., 2 μπλοκ, 53% υπ. – 19% άριστες), Τσιόγκα 5 (3/4 επ., 2 μπλοκ) / Τουλγαρίδου (λ., 50% υπ. – 33% άριστες), Μπαρμπαλιού, Δημητριάδη 1 (1/2 επ.), Θωμαΐδου, Μιρτσχουλάβα (0/3 επ., 33% υπ. – 0% άριστες), Κεραμιτσοπούλου

Δηλώσεις:

Μπράνκο Κοβάτσεβιτς: «Τελειώσαμε το στόχο μας στο σημερινό ματς που ήταν να διασφαλίσουμε τη δεύτερη θέση. Μετά τα δυο σετ που πήραμε το καταφέραμε και στη συνέχεια θέλαμε να ξεκουράσουμε κάποιες αθλήτριες που το χρειάζονται επειδή αντιμετώπισαν και κάποια προβλήματα το τελευταίο διάστημα και τελικά πετύχαμε μια ωραία νίκη».

Μαρία Οικονομίδου: «Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι μέσα στην έδρα μας. Ξέρουμε ότι η Σαντορίνη παίζει πάντα σε υψηλό επίπεδο. Το αποτέλεσμα για εμάς ήταν η νίκη την οποία θέλαμε και συνεχίζουμε περιμένοντας τα πλέι όφ».