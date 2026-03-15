Μετά το πέρας της 25ης αγωνιστικής οι τρεις διεκδικητές του τίτλου είναι ισόβαθμοι. ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός και ΑΕΚ έχουν από 57 πόντους και η… μάχη φουντώνει στη Stoiximan Super League.

Πλέον μένει μία αγωνιστική για τη λήξη της κανονικής διάρκειας και έπειτα θα ακολουθήσουν τα play offs που θα κρίνουν τον φετινό πρωταθλητή Ελλάδας.

Και επειδή υπάρχει αυτή η ισοβαθμία και όπως φαίνεται θα υπάρχει μεγάλη «μάχη» μέχρι τέλους, είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι ισχύει με τα κριτήρια ισοβαθμίας στη Stoiximan Super League. Εκεί όπου το πρώτο κριτήριο είναι το σύνολο των βαθμών που έχουν συγκεντρώσει οι ομάδες στους μεταξύ τους αγώνες.

Τα κριτήρια ισοβαθμίας στη Stoiximan Super League

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:

«Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων».

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της τελευταίας (26ης) αγωνιστικής

Κυριακή 22 Μαρτίου

19:00 Αστέρας Τρίπολης – Παναθηναϊκός

19:00 ΑΕΚ – Κηφισιά

19:00 Άρης – ΟΦΗ

19:00 Βόλος – ΠΑΟΚ

19:00 Λεβαδειακός – Ατρόμητος

19:00 Ολυμπιακός – ΑΕΛ Novibet

19:00 Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός