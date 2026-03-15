Στοπ στο νικηφόρο σερί του Παναθηναϊκού έβαλε ο Παναιτωλικός, με τις δύο ομάδες να έρχονται ισόπαλες 0-0 στη Λεωφόρο, στο παιχνίδι που ολοκλήρωσε την 25η αγωνιστική της Super League.
Μετά από το αποψινό αποτέλεσμα, η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ έχει 46 βαθμούς και βρίσκεται στην 4η θέση, ενώ από την άλλη ο Παναιτωλικός έχει 25 και είναι στην 11η θέση.
Στα παιχνίδια που έγιναν νωρίτερα, ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Λεβαδειακού με 3-0, η ΑΕΚ γκέλαρε στο Περιστέρι απέναντι στον Ατρόμητο (2-2), ενώ η Κηφισιά νίκησε με 2-0 τον Βόλο.
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 25ης αγωνιστικής
Σάββατο 14 Μαρτίου
ΟΦΗ – Ολυμπιακός 0-3
Πανσερραϊκός – Άρης 0-0
ΑΕΛ Novibet – Αστέρας AKTOR 1-1
Κυριακή 15 Μαρτίου
Κηφισιά – Βόλος 2-0
ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός 3-0
Ατρόμητος – ΑΕΚ 2-2
Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός 0-0
Η βαθμολογία της Super League
Το πρόγραμμα της 26ης και τελευταίας αγωνιστικής
Κυριακή 22 Μαρτίου
19:00 Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Παναθηναϊκός
19:00 ΑΕΚ – Κηφισιά
19:00 Άρης – ΟΦΗ
19:00 Βόλος – ΠΑΟΚ
19:00 Λεβαδειακός – Ατρόμητος
19:00 Ολυμπιακός – ΑΕΛ Novibet
19:00 Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός