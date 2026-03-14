Για ακόμη ένα παιχνίδι ο Άρης δεν κατάφερε να πάρει αυτό που ήθελε, μένοντας στο 0-0 με τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες.

Το αποτέλεσμα αυτό αφήνει τους «κιτρινόμαυρους» χωρίς νίκη εδώ και περίπου ενάμιση μήνα, ενώ παραμένουν χωρίς να έχουν «κλειδώσει» την παρουσία τους στις θέσεις 5-8. Παράλληλα, έχασαν και την ευκαιρία –υπό προϋποθέσεις– να μειώσουν την απόσταση από την 5η θέση.

Στο πρώτο ημίχρονο ο Αρης δεν ήταν καλός, παρ’ όλα αυτά κατάφερε να δημιουργήσει 2-3 αξιόλογες στιγμές. Η εικόνα της αναμέτρησης όμως άλλαξε σημαντικά στο δεύτερο μέρος, όταν στο 60ό λεπτό ο Τεχέρο αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα.

Από εκείνο το σημείο και μετά, οι γηπεδούχοι πίεσαν περισσότερο, με τον Αθανασιάδη να κρατάει την ομάδα του όρθια πραγματοποιώντας καθοριστικές επεμβάσεις σε δύο-τρεις περιπτώσεις. Στις καθυστερήσεις, ο Γιαννιώτας έφτασε κοντά στο γκολ, όμως η προσπάθειά του σταμάτησε στο δοκάρι.

Ο αγώνας

Ο Αθανασιάδης υπερασπίστηκε την εστία του Αρη. Στα άκρα της άμυνας αγωνίστηκαν οι Τεχέρο και Μεντίλ, ενώ στο κέντρο της άμυνας τοποθετήθηκαν οι Φαμπιάνο και Ρόουζ. Στη μεσαία γραμμή το δίδυμο των Χόνγκλα και Ράτσιτς, με τον Αλφαρέλα να κινείται πιο μπροστά, πίσω από τον προωθημένο Μορόν. Στα άκρα της επίθεσης βρέθηκαν οι Ντούντου και Μπουσαΐντ.

Ο Σαραγόσα δεν προχώρησε σε καμία αλλαγή στο αρχικό σχήμα των Σερραίων, διατηρώντας την ίδια ενδεκάδα που ξεκίνησε και στη νίκη στην Τρίπολη.

Κάτω από τα δοκάρια ήταν ο Τιναλίνι, με τριάδα στην άμυνα τους Κάλινιν, Φέλτες και Ντε Μάρκο. Στα φουλ μπακ κινήθηκαν οι Λύρατζης και Τσαούσης, ενώ στον άξονα της μεσαίας γραμμής αγωνίστηκαν οι Δοϊρανλής και Ομεονγκά. Στα άκρα της επίθεσης τοποθετήθηκαν οι Ριέρα και Τεσέιρα, με τον Ιβάν να βρίσκεται στην κορυφή.

Αργό παιχνίδι με λίγα σημεία αναφοράς

Το πρώτο ημίχρονο κύλησε σε χαμηλό ρυθμό και χωρίς πολλές αξιόλογες στιγμές, με τις λίγες καλές φάσεις να ανήκουν στον Αρη. Κυρίως προήλθαν από ατομικές ενέργειες, όπως το σουτ του Ράτσιτς στο 9ο λεπτό και εκείνο του Ντούντου στο 39’, τα οποία πέρασαν λίγο έξω από την εστία του Τιναλίνι.

Η σημαντικότερη στιγμή για τους φιλοξενούμενους σημειώθηκε στο 45’, όταν ο Αλφαρέλα επιχείρησε σουτ στην κίνηση, όμως ο τερματοφύλακας του Πανσερραϊκού αντέδρασε εντυπωσιακά, πέφτοντας στην αριστερή του γωνία και πραγματοποιώντας σωτήρια επέμβαση.

Το βασικό πρόβλημα του Αρη ήταν η αργή ανάπτυξη, που δεν του επέτρεπε να εκμεταλλευτεί καταστάσεις ανισορροπίας στην άμυνα του αντιπάλου, όπως συνέβη στη φάση του Αλφαρέλα. Σε αυτό συνέβαλε και το πρέσινγκ του Πανσερραϊκού, ο οποίος ωστόσο δεν κατάφερε να αξιοποιήσει τους χώρους που αναζητούσε.

Μοιραίος Τεχέρο, ωραίος Αθανασιάδης!

Τα πράγματα έγιναν ακόμη πιο δύσκολα για τον Αρη, όταν στο 60ό λεπτό ο Τεχέρο αντίκρισε απευθείας κόκκινη κάρτα, καθώς ανέτρεψε τον Τεσέιρα τη στιγμή που εκείνος έβγαινε μόνος απέναντι από τον Αθανασιάδη.

Από εκείνο το σημείο και μετά, ο τερματοφύλακας του Αρη εξελίχθηκε σε πρωταγωνιστή της αναμέτρησης, αποκρούοντας κάθε προσπάθεια των γηπεδούχων να βρουν το δρόμο προς τα δίχτυα. Είχε ήδη δώσει τα πρώτα δείγματα από το 52’, όταν απέκρουσε την κεφαλιά του Ιβάν, ενώ μέχρι το τέλος του αγώνα πραγματοποίησε ακόμη τρεις σημαντικές επεμβάσεις, με τον Αρη να δυσκολεύεται να απειλήσει επιθετικά.

Η μοναδική ουσιαστική στιγμή για τους «κιτρινόμαυρους» ήρθε στις καθυστερήσεις, όταν ο Γιαννιώτας πραγματοποίησε εξαιρετική ατομική ενέργεια και με δυνατό σουτ τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι του Τιναλίνι, φτάνοντας πολύ κοντά σε ένα… buzzer beater γκολ.

Λίγο αργότερα, ο Αθανασιάδης είπε την τελευταία λέξη, αποκρούοντας εντυπωσιακά την κεφαλιά του Σοφιανού και ολοκληρώνοντας μια σωτήρια εμφάνιση για τον ΑΡΗ.

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Σέζαρ Σαραγόσα): Τιναλίνι – Κάλινιν (64′ Γκελασβίλι), Φέλτες, Ντε Μάρκο – Λύρατζης, Ομεονγκά (78′ Σοφιανός), Δοϊρανλής, Τσαούσης – Ριέρα, Τεσέιρα, Ιβάν (90’+2′ Μασκανάκης)

ΑΡΗΣ (Μιχάλης Γρηγορίου): Αθανασιάδης – Τεχέρο, Φαμπιάνο, Ρόουζ, Μεντίλ – Χόνγκλα, Ράτσιτς – Ντούντου (63′ Φαντιγκά), Αλφαρέλα (77′ Γιαννιώτας), Μπουσαΐντ (62′ Δώνης) – Μορόν (77′ Κουαμέ)