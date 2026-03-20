Τελειώνει η κλεψύδρα του Γιάννης Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς. Τουλάχιστον αυτό αφήνει να εννοηθεί ο ιδιοκτήτης της ομάδας του ΝΒΑ, Γουές Έντενς με δηλώσεις του στο ESPN. Η προθεσμία των ανταλλαγών στο NBA εξέπνευσε το βράδυ της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχίζει την καριέρα του στο Μιλγουόκι. Αυτό παρ’ ότι οι Μπακς ήταν διατεθειμένοι να ακούσουν προτάσεις για τον Greek Freak σχετικά με πιθανό trade.

Η τελευταία εξέλιξη όσον αφορά στο status του Αντετοκούνμπο στα «Ελάφια» ήταν η συνέντευξη του ιδιοκτήτη του οργανισμού, Γουές Έντενς, στο ESPN. Μαζί με τον έτερο συνιδιοκτήτη, Τζίμι Χάσλαμ, δήλωσαν ότι θα αποφασίσουν από κοινού ποια πορεία θα ακολουθήσουν και ότι ο πιο σημαντικός παράγοντας θα είναι το αν ο Giannis θα υπογράψει την τετραετή επέκταση συμβολαίου, ύψους 275 εκατομμυρίων δολαρίων, την οποία δικαιούται να λάβει την 1η Οκτωβρίου.

«Ο Γιάννης μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του», δήλωσε ο Έντενς. Και πρόσθεσε: «Άρα θα συμβεί ένα από τα δύο: είτε θα υπογράψει επέκταση είτε θα δοθεί με ανταλλαγή. Η πιθανότητα να τον αφήσουμε απλώς να παίξει τον τελευταίο χρόνο, δεν είναι κάτι που μπορούμε να αντέξουμε. Δεν συνάδει με το καλό του οργανισμού. Αυτό δεν αφορά τον Γιάννη. Αφορά οποιονδήποτε παίκτη βρίσκεται στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του».