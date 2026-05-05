Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής, όταν ένας 47χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια δρομολογίου του ΚΤΕΛ από την Αθήνα προς την Πάργα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του epirusTV, γύρω στη 01:00 το λεωφορείο έφτασε στον προορισμό του. Ο οδηγός διαπίστωσε ότι ο 47χρονος επιβάτης δεν είχε τις αισθήσεις του και ειδοποίησε αμέσως τις αρχές.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες προσπάθησαν να τον επαναφέρουν εφαρμόζοντας καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και τον μετέφεραν στο Κέντρο Υγείας της περιοχής.

Παρά τις επίμονες προσπάθειες των διασωστών και του ιατρικού προσωπικού, ο άνδρας δεν επανήλθε και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Στο σημείο έφτασε και η Αστυνομία για να διερευνήσει τις συνθήκες του συμβάντος. Τα ακριβή αίτια του θανάτου του 47χρονου, ο οποίος ήταν κάτοικος της περιοχής, αναμένεται να αποσαφηνιστούν μετά τη νεκροψία-νεκροτομή.