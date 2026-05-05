Δεκαέξι χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, 5 Μαΐου, από την τραγωδία της Marfin, όπου τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους μία έγκυος, έχασαν τη ζωή τους μετά από φωτιά που ξέσπασε από μολότοφ στο υποκατάστημα της τράπεζας επί της οδού Σταδίου, κατά τη διάρκεια πορείας κατά του Α’ Μνημονίου.

Την ημέρα εκείνη, η Αθήνα βρισκόταν σε γενικευμένη αναταραχή, με απεργίες και μαζικές διαδηλώσεις ενόψει της ψήφισης του πρώτου μνημονίου στη Βουλή. Τα επεισόδια στους δρόμους ήταν εκτεταμένα και η ένταση οξυμένη, όμως η τραγωδία κορυφώθηκε όταν άγνωστοι έριξαν μολότοφ και μπουκάλι με εύφλεκτο υγρό στο υποκατάστημα της τράπεζας στη Σταδίου, όπου βρίσκονταν περίπου 25–30 εργαζόμενοι.

Οι περισσότεροι πρόλαβαν να απομακρυνθούν, ωστόσο τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ασφυξία λόγω των πυκνών καπνών και των τοξικών αναθυμιάσεων.

Μέχρι σήμερα, η ταυτότητα των δραστών δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Το 2013 είχαν καταδικαστεί στελέχη της τράπεζας για ανθρωποκτονία από αμέλεια και για ελλιπή μέτρα πυρασφάλειας και προστασίας προσωπικού, ενώ η υπόθεση συνέχισε να απασχολεί τη Δικαιοσύνη και τα επόμενα χρόνια.

Τον Δεκέμβριο του 2024, η υπόθεση επανήλθε στο Μονομελές Εφετείο Αθηνών, μετά από αναίρεση του Αρείου Πάγου, ο οποίος έκρινε ότι υπήρχαν νομικές ασάφειες στην προηγούμενη απόφαση και ότι πρέπει να εξεταστούν εκ νέου οι ευθύνες της τράπεζας και των μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου, ως προς τα μέτρα ασφαλείας που είχαν ληφθεί.

Η υπόθεση παραμένει μέχρι σήμερα μία από τις πιο βαριές και αμφιλεγόμενες τραγωδίες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, με έντονο δικαστικό και κοινωνικό αποτύπωμα.