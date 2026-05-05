Άνοδος της θερμοκρασίας και μεταφορά αφρικανικής σκόνης από τη Σαχάρα αναμένεται να επηρεάσουν τη χώρα τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με ενημέρωση του κόμβου πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα, AtmoHub.

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στον συνδυασμό τριών επιφανειακών βαρομετρικών συστημάτων (χαμηλό – υψηλό – χαμηλό), τα οποία ενισχύονται από τη μεταφορά αερίων μαζών στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας.

Όπως αναφέρει το AtmoHub, ισχυροί νοτιοδυτικοί άνεμοι που επικρατούν πάνω από τις πηγές σκόνης στην Αλγερία παρασύρουν σωματίδια, σχηματίζοντας ένα εκτεταμένο νέφος. Το νέφος αυτό αναμένεται να κινηθεί προς την Κεντρική και Ανατολική Μεσόγειο, φτάνοντας και στη χώρα μας μέσα στις επόμενες ημέρες.

Η θερμοδυναμική δομή της ατμόσφαιρας πάνω από την Ελλάδα προβλέπεται να περιορίσει τη σκόνη κυρίως στα ανώτερα στρώματα της τροπόσφαιρας. Έτσι, δεν αναμένεται σημαντική επιβάρυνση της ποιότητας του αέρα κοντά στην επιφάνεια, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν.

Το AtmoHub επισημαίνει ότι από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 5 Μαΐου η σκόνη θα αρχίσει να επηρεάζει τη Δυτική Ελλάδα. Έως το τέλος της ημέρας, το νέφος θα έχει επεκταθεί στο μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής χώρας, ενώ την Πέμπτη αναμένεται να επηρεάσει και την Ανατολική Ελλάδα.

Προς το τέλος της εβδομάδας υπάρχει πιθανότητα διαφοροποίησης της εξέλιξης του φαινομένου, ανάλογα με τις μεταβολές των ατμοσφαιρικών συνθηκών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθούν την πρόγνωση και την εξέλιξη της σκόνης μέσω του διαδικτυακού portal του AtmoHub (https://portal.atmohub.gr/erimiki-skoni), βάσει των δεδομένων της Υπηρεσίας για την Παρακολούθηση της Ατμόσφαιρας CAMS.