Δοκάρι και μέσα «ήρωες», δοκάρι και έξω «άχρηστοι». Αυτό είναι το δέντρο σε ένα δάσος που λέγεται ποδόσφαιρο και εξέλιξη ομάδας. Δεν είναι όμως έτσι. Ποτέ δεν ήταν και ποτέ δεν θα είναι.

Η ΑΕΚ στη Λεωφόρο έχασε την ευκαιρία να αγκαλιάσει το πρωτάθλημα τρεις αγωνιστικές πριν από τη λήξη του. Υπήρχε από τη μία η νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού που έδινε τη δυνατότητα στην ΑΕΚ να πάει στο +8 και από τους δύο διώκτες της, υπήρχε και το αριθμητικό πλεονέκτημα που απέκτησε ο Δικέφαλος από το 18′ του ντέρμπι στο Απόστολος Νικολαΐδης. Δεν την αξιοποίησε την ευκαιρία και όλο αυτό το πακέτο προκάλεσε μία… αίσθηση που δεν θα έπρεπε καν να υπάρχει στην ΑΕΚ.

Οπως είναι εντελώς λανθασμένο όλο αυτό το πανηγύρι που έχει στηθεί με τις πρόωρες «φιέστες» και έχει κάνει έξαλλο τον Μάρκο Νίκολιτς. Διότι όσα είπε μετά τη λήξη του ντέρμπι για την «ευφορία» που προϋπήρχε του ντέρμπι, μόνο τυχαία δεν ήταν. Αναφερόταν σε συγκεκριμένα γεγονότα και συγκεκριμένους ανθρώπους.

Ο Νίκολιτς είναι απόλυτα ξεκάθαρο πως προσπαθεί να κρατήσει την ομάδα μακριά από όλα αυτά τα πανηγύρια που μπορούν να προκαλέσουν κακό. Αντιλαμβάνεται πως στο ποδόσφαιρο μία στραβοκλωτσιά μπορεί να κάνει άνω-κάτω τα πάντα. Για αυτό και προσέχει. Για αυτό βρίσκεται σε συνεχή επαγρύπνηση.

Στο τέλος της ημέρας, η ΑΕΚ παρέμεινε για 21ο ματς χωρίς ήττα. Εχει την καλύτερη συγκομιδή από όλους τους αντιπάλους της στα play off. Δεν έχει δεχθεί ούτε ένα γκολ από Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό στα πρώτα τρία ματς του μίνι πρωταθλήματος, εκ των οποίων τα δύο ήταν εκτός έδρας. Από το +5 που ήταν μετά το πέρας της δεύτερης αγωνιστικής πλέον βρίσκεται στο +6, τρεις αγώνες πριν από το φινάλε.

Ο στόχος του πρωταθλήματος είναι μπροστά της. Μπορεί να χρειαστούν τρεις βαθμοί, μπορεί περισσότεροι ή ακόμα και λιγότεροι. Το θέμα όμως είναι άλλο! Να μη χαθεί η στόχευση που υπάρχει από την αρχή της χρονιάς. Παιχνίδι με παιχνίδι και ταμείο στο τέλος!