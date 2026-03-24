Ο Παναθηναϊκός καλείται να δώσει ένα ιδιαίτερα σημαντικό παιχνίδι απέναντι στη Dubai BC, στο Σεράγεβο, για την 33η αγωνιστική της EuroLeague. Πρόκειται για μια αναμέτρηση με χαρακτήρα «τελικού», καθώς οι «πράσινοι» στοχεύουν σε νίκη που θα τους βοηθήσει να εξασφαλίσουν όσο το δυνατόν καλύτερη θέση στην τελική κατάταξη.

Σε ό,τι αφορά την αποστολή, εκτός έμεινε ο Ρισόν Χολμς, όπως είχε ήδη επισημάνει ο προπονητής Εργκίν Αταμάν. Στην Αθήνα παρέμειναν επίσης οι Παναγιώτης Καλαϊτζάκης (λόγω ενοχλήσεων στη μέση), Βασίλης Τολιόπουλος και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ.

Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού: Τι Τζέι Σορτς, Μάριους Γκριγκόνις, Τζέντι Οσμάν, Κώστας Σλούκας, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Κένεθ Φαρίντ, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Ματίας Λεσόρ και Ντίνος Μήτογλου.