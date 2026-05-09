O Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ήταν εξαρχής, και εξακολουθεί να είναι, καθησυχαστικός: δεν υπάρχει λόγος να ανησυχούμε για την εκδήλωση μιας νέας πανδημίας, μετά τους τρεις θανάτους από χανταϊό που σημειώθηκαν στο κρουαζιερόπλοιο «MV Hondius» και τα δέκα κρούσματα. Ο ιός αυτός είναι μεν επικίνδυνος, και δυνάμει θανατηφόρος, όμως μεταδίδεται πολύ πιο δύσκολα από τον κορωνοϊό, καθώς για να περάσει από άνθρωπο σε άνθρωπο προϋποθέτει στενή επαφή. Επιπλέον, μπορεί η περίοδος επώασής του να φτάνει τις 45 ημέρες, το χρονικό διάστημα της μετάδοσης όμως εκτείνεται 48 ώρες πριν και μετά την εκδήλωση των συμπτωμάτων, κάτι που συμβαίνει με οποιαδήποτε αναπνευστική λοίμωξη.

Ολα αυτά δεν σημαίνουν ότι πρέπει να αδιαφορήσουμε γι’ αυτόν τον νέο ιό που εμφανίστηκε ξαφνικά στις εφημερίδες και τις τηλεοπτικές οθόνες. Πρώτον, επειδή από το συγκεκριμένο πλοίο έχουν κατεβεί κατά τη διάρκεια αυτής της κρουαζιέρας δεκάδες επιβάτες, οι οποίοι αναζητούνται στις χώρες τους για λόγους ασφαλείας.

Δεύτερον, επειδή για τους 147 επιβάτες από 23 εθνικότητες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο πλοίο, μεταξύ των οποίων κι ένας Ελληνας, πρέπει να τηρηθούν συγκεκριμένα υγειονομικά πρωτόκολλα μετά την αποβίβασή τους, που προβλέπεται να γίνει αύριο το μεσημέρι στην Τενερίφη.

Τρίτον, επειδή το επεισόδιο αυτό έρχεται να μας θυμίσει τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία από διάφορους ιούς, ιδιαίτερα σε κλειστούς χώρους ή χώρους με πολύ κόσμο όπως είναι τα κρουαζιερόπλοια.

Το πρώτο πράγμα που έσπευσαν να κάνουν οι επιστήμονες όταν εκδηλώθηκε η πανδημία Covid-19, πριν από έξι χρόνια, ήταν να παραγάγουν ένα εμβόλιο. Μέχρι να τα καταφέρουν, είχαν ήδη χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Αν και η σημερινή κατάσταση δεν έχει για τους προαναφερθέντες λόγους καμία σχέση μ’ εκείνες τις ημέρες, βρετανοί επιστήμονες εργάζονται και πάλι πυρετωδώς για την παραγωγή ενός εμβολίου για τους χανταϊούς, και ιδιαίτερα για την παραλλαγή Andes που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Στους δύσκολους καιρούς που ζούμε, με την εκρηκτική διάδοση των fake news και την αμφισβήτηση ακόμη και των εμβολίων, η εμπιστοσύνη προς τους επιστήμονες είναι επιτακτική.