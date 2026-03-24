Ο Ολυμπιακός δίνει απόψε στις 21:30 ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι στην Ισπανία απέναντι στη Βαλένθια, στο πλαίσιο της 33ης αγωνιστικής της EuroLeague, με στόχο τη νίκη που θα του εξασφαλίσει το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs.

Η αποστολή των «ερυθρόλευκων» αποτελείται από 13 παίκτες, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αφήνει εκτός δωδεκάδας τον Σακίλ ΜακΚίσικ, επιλέγοντας να χρησιμοποιήσει και τους τρεις σέντερ της ομάδας, Μιλουτίνοφ, Χολ και Τζόουνς.

Παράλληλα, εκτός ταξιδιού έμειναν για αγωνιστικούς λόγους οι Τζόζεφ, Λαρεντζάκης και Νετζήπογλου, ενώ ο Φαλ δεν ακολούθησε την αποστολή, καθώς δεν είναι ακόμη έτοιμος αγωνιστικά.

Αναλυτικά η δωδεκάδα του Ολυμπιακού:

Ουόκαπ, Νιλικίνα, Μόρις, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Γουόρντ, Παπανικολάου, ΜακΚίσικ, Πίτερς, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Τζόουνς.