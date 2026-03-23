Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του ένα κρίσιμο και απαιτητικό ματς στην Ισπανία απέναντι στη Βαλένθια (24/3, 21:30) για την 33η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της EuroLeague.

Πριν από την αναχώρηση των «ερυθρολεύκων», ο Γιώργος Μπαρτζώκας παραχώρησε δηλώσεις στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», και μίλησε για το πόσο επικίνδυνη ομάδα είναι η Βαλένθια αλλά και για την κατάσταση των Φαλ, Τζόσεφ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για τον αγώνα με τη Βαλένθια: «Πιστεύω ότι έχει να κάνει με την προσέγγιση κάθε ματς. Παίζει σε πολύ υψηλό τέμπο και αν σου φύγει από τον έλεγχο δύσκολα κερδίζεις. Στο πρώτο ματς οι δύο σέντερ τους είχαν βάλει 9 τρίποντα. Είναι εκπληκτική ομάδα».

Για το πόσο ρόλο παίζει το μομέντουμ: «Έτσι πιστεύω κι εγώ. Έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά και ο προπονητής και το σύνολο. Έχουν πολύ καλό υλικό που ταιριάζει μεταξύ του. Η Βαλένθια είναι ένα πολύ καλό πρότζεκτ, με έναν πολύ καλό προπονητή, καλό γήπεδο και οργάνωση. Έχει το know-how και είναι μία από τις καλύτερες ομάδες της EuroLeague.

Με τον ανταγωνισμό που υπάρχει φέτος, δεν είναι εύκολο αυτό που κάνει. Θα είναι κρίσιμο παιχνίδι για αυτούς, το ίδιο και για εμάς και πρέπει να το δούμε έτσι. Πρέπει να κάνουμε αυτά που είπα πριν: να ελέγξουμε τον ρυθμό, τα ριμπάουντ, να μην κάνουμε λάθη και να εκτελέσουμε χωρίς βιασύνη για να πάρουμε το ματς».

Για την κατάσταση του Φαλ: «Εδώ και κάποιες μέρες κάνει προπονήσεις με την ομάδα. Χρειάζεται να έρθει σε καλή κατάσταση. Δεν ξέρω όμως σε ποια συνθήκη και σε ποια διοργάνωση».

Γιατί δεν ταξίδεψε ο Τζόσεφ: «Τραβάω κλήρο. Θα ήθελα αυτή τη στιγμή όλοι να έχουν συμμετοχή και να μοιράζονται τον χρόνο στα παιχνίδια. Πίσω από τον Γουόκαπ, και οι τρεις παίκτες είναι πολύ καλοί, με διαφορετικά χαρακτηριστικά, και όλοι έχουν την ικανότητα να παίξουν το παιχνίδι. Είναι πολλά μικρά πράγματα που οδηγούν στην απόφαση. Πρέπει να κάνουμε ένα rotation ώστε όλοι να είναι σε καλή κατάσταση».

Για το αν είναι ικανοποιημένος από τους παίκτες που έχουν έρθει το 2026: «Έπαιξε ρόλο ο τραυματισμός και των δύο, και του Τζόζεφ και του Μόρις. Τους άφησε περίπου 40 μέρες εκτός τον καθένα. Δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο να κάνουμε προπονήσεις για να ξαναβρούμε τον ρυθμό μας, ουσιαστικά τον βρίσκουμε μέσα από τα παιχνίδια στις διοργανώσεις. Είναι δύσκολο για εμάς να μπουν άμεσα σε πλήρη ρυθμό.

Για τον Τζόουνς δεν χρειάζεται να πω πολλά, είναι καταπληκτικός παίκτης. Όμως, όπως όλοι, μπαίνει σε rotation και άλλοτε παίζει στο πρωτάθλημα και άλλοτε στην EuroLeague. Γενικά είμαι πολύ ικανοποιημένος από όλους».