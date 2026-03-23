Ο Ολυμπιακός μπαίνει στην τελική ευθεία της σεζόν με όλα τα «όπλα» στη φαρέτρα.

Ο Μουσταφά Φαλ είναι έτοιμος να επιστρέψει στα παρκέ έπειτα από 9 μήνες (τελευταλιο παιχνίδι ο 3ος τελικός του πρωταθλήματος στις 6/6) και ο Εβάν Φουρνιέ έδειξε την αντίδραση του στο Twitter.

Μετά την είδηση, ο Εβάν Φουρνιέ ανήρτησε στο X μία εικόνα με κροκόδειλο, αναφορά στο παρατσούκλι του Γάλλου σέντερ, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Την κατάλληλη στιγμή»